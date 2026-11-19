https://noticiaslatam.lat/20261119/los-lideres-del-apec-adoptan-la-declaracion-final-tras-la-33-cumbre-1175939246.html
APEC cierra su 33.ª cumbre con una declaración sobre las prioridades económicas de la región
APEC cierra su 33.ª cumbre con una declaración sobre las prioridades económicas de la región
Sputnik Mundo
Los líderes de las 21 economías que integran el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) han aprobado la declaración final de su 33.ª cumbre, en la... 19.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-19T10:13+0000
2026-11-19T10:13+0000
2026-11-19T10:37+0000
internacional
apec
china
cooperación económica
📈 mercados y finanzas
cumbre del apec 2026
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/13/1175939089_0:120:3214:1928_1920x0_80_0_0_5342ba5ae1333972a2a6156b19712bba.jpg
Los países de APEC se comprometen a reforzar la cooperación para garantizar la seguridad energética, afrontar conjuntamente los desafíos del sector y promover el acceso universal a fuentes de energía seguras, fiables, sostenibles y asequibles, incluidas las zonas rurales y remotas.La declaración de los líderes del foro también reconoce el papel de las fuentes de energía tradicionales y de las tecnologías de bajas o nulas emisiones en el desarrollo económico, y subraya que cada economía decidirá de forma autónoma la composición de su generación energética, de acuerdo con sus prioridades nacionales.Actualmente, APEC cuenta con 21 economías miembros: Australia, Brunéi Darusalam, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Tailandia, Taiwán y Vietnam.
https://noticiaslatam.lat/20261119/la-region-asia-pacifico-deberia-convertirse-en-un-motor-de-desarrollo-senala-putin-1175936275.html
china
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/13/1175939089_675:485:2630:1951_1920x0_80_0_0_b38b64ca533bd3db465f5a274b90928e.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
apec, china, cooperación económica, 📈 mercados y finanzas, cumbre del apec 2026
apec, china, cooperación económica, 📈 mercados y finanzas, cumbre del apec 2026
APEC cierra su 33.ª cumbre con una declaración sobre las prioridades económicas de la región
10:13 GMT 19.11.2026 (actualizado: 10:37 GMT 19.11.2026)
Los líderes de las 21 economías que integran el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) han aprobado la declaración final de su 33.ª cumbre, en la que fijan las principales líneas de cooperación regional y abordan cuestiones clave para el desarrollo económico, la seguridad energética y el comercio.
"Reconocemos la importancia de garantizar un suministro seguro e ininterrumpido de recursos energéticos, así como de fomentar la cooperación en todas las etapas de la cadena de suministro, incluidos productores y consumidores, y promover la cooperación energética regional sobre la base mutuamente beneficiosa", señala la declaración final de la cumbre, publicada en el sitio web del Kremlin.
Los países de APEC se comprometen a reforzar la cooperación para garantizar la seguridad energética, afrontar conjuntamente los desafíos del sector y promover el acceso universal a fuentes de energía seguras, fiables, sostenibles y asequibles, incluidas las zonas rurales y remotas.
La declaración de los líderes del foro también reconoce el papel de las fuentes de energía tradicionales y de las tecnologías de bajas o nulas emisiones en el desarrollo económico, y subraya que cada economía decidirá de forma autónoma la composición de su generación energética, de acuerdo con sus prioridades nacionales.
La cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) reúne a 21 economías de la región y constituye uno de los principales eventos de diálogo y cooperación económica del mundo.
China acoge este año la 33.ª reunión de líderes del foro, que se celebra en Shenzhen del 18 al 19 de noviembre, bajo el lema "Construir una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos".
Su objetivo es apoyar el crecimiento económico sostenible y la prosperidad de la región.
Actualmente, APEC cuenta con 21 economías miembros: Australia, Brunéi Darusalam, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Tailandia, Taiwán y Vietnam.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.