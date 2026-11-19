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"El fin de un mundo unipolar": así califican los medios el encuentro entre Putin, Trump y Xi
"El fin de un mundo unipolar": así califican los medios el encuentro entre Putin, Trump y Xi
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La reunión celebrada en Shenzhen entre los mandatarios de Rusia, Vladímir Putin; Estados Unidos, Donald Trump; y China, Xi Jinping, constituye una muestra de... 19.11.2026, Sputnik Mundo
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Este 19 de noviembre, los tres dirigentes mantuvieron al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en Shenzhen, su primer encuentro trilateral.Establecido oficialmente en 1989, APEC es el principal foro de cooperación económica de Asia-Pacífico. Su objetivo es apoyar el crecimiento económico sostenible y la prosperidad de la región, promover el comercio y la inversión libres y abiertos, la integración económica regional, la cooperación económica y técnica, la seguridad y un entorno empresarial favorable y sostenible.
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política, donald trump, rusia, china, eeuu, vladímir putin, xi jinping, mundo multipolar, multipolaridad, relaciones internacionales, cumbre del apec 2026, apec
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"El fin de un mundo unipolar": así califican los medios el encuentro entre Putin, Trump y Xi
10:46 GMT 19.11.2026 (actualizado: 10:49 GMT 19.11.2026)
La reunión celebrada en Shenzhen entre los mandatarios de Rusia, Vladímir Putin; Estados Unidos, Donald Trump; y China, Xi Jinping, constituye una muestra de unidad entre los dirigentes de las tres mayores potencias nucleares del mundo, señala la prensa. Este encuentro no tiene precedentes históricos, añade.
"El primer encuentro de los líderes de EEUU, China y Rusia marca un nuevo indicio del fin del orden mundial unipolar dominado por Washington", señala un artículo publicado en uno de los medios estadounidenses.
Este 19 de noviembre, los tres dirigentes mantuvieron al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC), que se celebra en Shenzhen, su primer encuentro trilateral
.
Establecido oficialmente en 1989, APEC es el principal foro de cooperación económica de Asia-Pacífico. Su objetivo es apoyar el crecimiento económico sostenible y la prosperidad de la región, promover el comercio y la inversión libres y abiertos, la integración económica regional, la cooperación económica y técnica, la seguridad y un entorno empresarial favorable y sostenible.