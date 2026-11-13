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¿Quién hablará en nombre de Europa ante Moscú? La UE sigue sin alcanzar un consenso

¿Quién hablará en nombre de Europa ante Moscú? La UE sigue sin alcanzar un consenso

Sputnik Mundo

La UE sigue sin encontrar una figura de consenso para representar sus intereses en las posibles negociaciones con Rusia sobre Ucrania. Las diferencias entre... 13.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-13T17:21+0000

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Según las publicaciones, dentro de la UE se perfilan al menos tres opciones:Costa es considerado uno de los candidatos con mayores posibilidades de consenso. El primer ministro estonio, Kristen Michal, apoyó esta opción y recordó que el mandato de Costa "procede directamente del Consejo Europeo". También se mostraron favorables la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y los dirigentes de Luxemburgo y Polonia.La posible participación de Kallas, en cambio, genera más reservas. Algunos diplomáticos temen que su discurso contra Moscú dificulte el diálogo y complique su papel como interlocutora de Rusia.A las diferencias sobre los candidatos se suma la disputa por el propio formato de representación. Francia y Alemania no quieren ceder a las instituciones comunitarias la exclusividad de hablar en nombre de Europa. El canciller alemán, Friedrich Merz, defendió mantener el formato E3 —Alemania, Francia y Reino Unido— y planteó ampliar las consultas con Italia y Polonia.Macron también dejó claro que París pretende conservar su influencia en el proceso. El presidente francés aseguró que está dispuesto a contribuir a las conversaciones con Moscú si se le encomienda representar a Europa. Sin embargo, insistió en que primero es necesario acordar una posición común sobre Ucrania y los intereses europeos. Se indica que la cumbre de Dublín probablemente no permitirá resolver la cuestión del representante europeo. Entretanto, Zelenski pidió esta semana a los países de la UE que no demoren más la decisión y designen a alguien que pueda hablar en su nombre. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó esta semana que Moscú no aceptará una nueva tregua sin conocer de antemano qué pasos se darán a continuación. Asimismo, recordó que el conflicto tiene su origen, entre otros factores, en la negativa de Kiev a cumplir los acuerdos de seguridad colectiva suscritos desde 2014.Un día antes, el mandatario ruso, Vladímir Putin, abordó la postura europea sobre la seguridad durante una reunión con los enviados especiales del presidente de EEUU. Para ilustrarla, recurrió a un antiguo chiste sobre la corrupción en Ucrania. Según explicó, Bruselas habla de alcanzar la paz mediante un acuerdo, pero posteriormente plantea desplegar tropas en territorio ucraniano, lo que, a juicio de Moscú, equivaldría a prolongar el conflicto. El mandatario reiteró que Rusia considera absolutamente inaceptable la presencia de fuerzas militares extranjeras en Ucrania.Durante una reunión celebrada el 12 de noviembre con los enviados especiales del presidente estadounidense, Putin volvió a cuestionar la coherencia de la postura europea. El mandatario señaló que Bruselas plantea alcanzar un acuerdo de paz, pero al mismo tiempo contempla el despliegue de tropas en Ucrania, una medida que, según Moscú, supondría la continuación de las hostilidades. El jefe de Estado ruso recalcó que la nación euroasiática no acepta la presencia de contingentes militares extranjeros en territorio ucraniano.

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