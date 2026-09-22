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Revelan las pérdidas millonarias de Ucrania por corrupción desde 2022

Revelan las pérdidas millonarias de Ucrania por corrupción desde 2022

Sputnik Mundo

Cada semestre, la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) publica un informe sobre los casos de corrupción que ha investigado. En estos informes se detallan los... 22.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-22T17:22+0000

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Los nueve informes publicados desde principios de 2022 destapan que los presupuestos de los distintos niveles de Gobierno de Ucrania han sufrido pérdidas de al menos 703.000 millones de grivnas (15.700 millones de dólares) debido a delitos de corrupción.Según las cifras de la NABU, de los 15.700 millones de dólares, el Estado solo logró recuperar el 1,2%, es decir, 191 millones de dólares. Pero cabe destacar que estas estadísticas solo incluyen las pérdidas derivadas de los delitos que entran dentro de la jurisdicción de la NABU, lo que sugiere que el impacto real es considerablemente mayor. En particular, esta agencia investiga delitos de corrupción cometidos por altos funcionarios, entre ellos cohecho, abuso de poder, enriquecimiento ilícito, declaración de información falsa y blanqueo de capitales.Previamente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, señaló el problema de corrupción en Kiev y aseveró que el poder ha sido usurpado por "malversadores" que necesitan la guerra para mantenerse en el poder sin celebrar elecciones.

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