Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20261110/moscu-no-permitira-que-europa-le-compre-tiempo-a-kiev-con-una-tregua-senala-el-canciller-ruso-1175812934.html
Moscú no permitirá que Europa le compre tiempo a Kiev con una tregua, señala el canciller ruso
Moscú no permitirá que Europa le compre tiempo a Kiev con una tregua, señala el canciller ruso
Sputnik Mundo
Rusia no está dispuesta a aceptar un alto al fuego sin más, ya que Europa solo busca ganar tiempo para Ucrania de modo que pueda restablecer su potencial... 10.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-10T17:32+0000
2026-11-10T17:32+0000
internacional
política
serguéi lavrov
moscú
eeuu
donald trump
casa blanca
ucrania
kiev
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1d/1175228355_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_266f97fb8c68ee4dd3ef07df1bca4dba.jpg
En este contexto, recalcó que Moscú no aceptará "otro alto al fuego" sin saber qué va a pasar después y opinó que es totalmente razonable la idea de EEUU de definir primero un plan de seguridad continental claro durante las negociaciones tripartitas en Abu Dabi, y solo después proceder a la solución del conflicto ucraniano.Lavrov recordó que el conflicto ucraniano surgió porque Kiev se negaba rotundamente a cumplir los acuerdos sobre seguridad colectiva y conjunta firmados a partir de 2014. "Todo ello no fue más que una artimaña del régimen de Kiev. No tenían intención alguna de hacer nada, y sus dueños occidentales incentivaban el sabotaje de los acuerdos", subrayó.A la vez, el alto diplomático ruso expresó esperanza de que la Casa Blanca ya no contemple un escenario militar para la evolución de la situación en torno a Irán.Asimismo, el canciller abordó el tema de someter a la consideración de los jefes de Estado miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva la posibilidad de privar a Armenia de su derecho de voto en la alianza. Con ello, destacó que que "no le cierran la puerta".
https://noticiaslatam.lat/20261110/las-negociaciones-de-abu-dabi-abordaran-las-garantias-de-seguridad-colectiva-declara-lavrov-1175809960.html
moscú
eeuu
ucrania
kiev
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1d/1175228355_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_29d64beb2097031d2ebcc228dfe95e8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, serguéi lavrov, moscú, eeuu, donald trump, casa blanca, ucrania, kiev, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
política, serguéi lavrov, moscú, eeuu, donald trump, casa blanca, ucrania, kiev, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

Moscú no permitirá que Europa le compre tiempo a Kiev con una tregua, señala el canciller ruso

17:32 GMT 10.11.2026
© Sputnik / Grigory SysoevSerguéi Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia
Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 10.11.2026
© Sputnik / Grigory Sysoev
Síguenos en
Rusia no está dispuesta a aceptar un alto al fuego sin más, ya que Europa solo busca ganar tiempo para Ucrania de modo que pueda restablecer su potencial militar, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, a la prensa.
"La lógica de siempre [la de Europa] es que hay que ganar tiempo para sus clientes del régimen de Kiev y aprovecharlo para recuperar, al menos en parte, las pérdidas que ha sufrido en el ámbito militar. No vamos a aceptar eso, ya lo hemos dicho muchas veces", explicó.
En este contexto, recalcó que Moscú no aceptará "otro alto al fuego" sin saber qué va a pasar después y opinó que es totalmente razonable la idea de EEUU de definir primero un plan de seguridad continental claro durante las negociaciones tripartitas en Abu Dabi, y solo después proceder a la solución del conflicto ucraniano.
Lavrov recordó que el conflicto ucraniano surgió porque Kiev se negaba rotundamente a cumplir los acuerdos sobre seguridad colectiva y conjunta firmados a partir de 2014.
Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso - Sputnik Mundo, 1920, 10.11.2026
Defensa
Las negociaciones de Abu Dabi abordarán las garantías de seguridad colectiva, declara Lavrov
09:34 GMT
"Todo ello no fue más que una artimaña del régimen de Kiev. No tenían intención alguna de hacer nada, y sus dueños occidentales incentivaban el sabotaje de los acuerdos", subrayó.
A la vez, el alto diplomático ruso expresó esperanza de que la Casa Blanca ya no contemple un escenario militar para la evolución de la situación en torno a Irán.
"En cuanto a las declaraciones de [el presidente de EEUU] Donald Trump de que en Washington ya no se barajan escenarios militares [en Irán], bueno, espero que así sea", sostuvo.
Asimismo, el canciller abordó el tema de someter a la consideración de los jefes de Estado miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva la posibilidad de privar a Armenia de su derecho de voto en la alianza. Con ello, destacó que que "no le cierran la puerta".
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала