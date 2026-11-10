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Moscú no permitirá que Europa le compre tiempo a Kiev con una tregua, señala el canciller ruso
Moscú no permitirá que Europa le compre tiempo a Kiev con una tregua, señala el canciller ruso
Sputnik Mundo
Rusia no está dispuesta a aceptar un alto al fuego sin más, ya que Europa solo busca ganar tiempo para Ucrania de modo que pueda restablecer su potencial... 10.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-10T17:32+0000
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En este contexto, recalcó que Moscú no aceptará "otro alto al fuego" sin saber qué va a pasar después y opinó que es totalmente razonable la idea de EEUU de definir primero un plan de seguridad continental claro durante las negociaciones tripartitas en Abu Dabi, y solo después proceder a la solución del conflicto ucraniano.Lavrov recordó que el conflicto ucraniano surgió porque Kiev se negaba rotundamente a cumplir los acuerdos sobre seguridad colectiva y conjunta firmados a partir de 2014. "Todo ello no fue más que una artimaña del régimen de Kiev. No tenían intención alguna de hacer nada, y sus dueños occidentales incentivaban el sabotaje de los acuerdos", subrayó.A la vez, el alto diplomático ruso expresó esperanza de que la Casa Blanca ya no contemple un escenario militar para la evolución de la situación en torno a Irán.Asimismo, el canciller abordó el tema de someter a la consideración de los jefes de Estado miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva la posibilidad de privar a Armenia de su derecho de voto en la alianza. Con ello, destacó que que "no le cierran la puerta".
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Moscú no permitirá que Europa le compre tiempo a Kiev con una tregua, señala el canciller ruso
Rusia no está dispuesta a aceptar un alto al fuego sin más, ya que Europa solo busca ganar tiempo para Ucrania de modo que pueda restablecer su potencial militar, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, a la prensa.
"La lógica de siempre [la de Europa] es que hay que ganar tiempo para sus clientes del régimen de Kiev y aprovecharlo para recuperar, al menos en parte, las pérdidas que ha sufrido en el ámbito militar. No vamos a aceptar eso, ya lo hemos dicho muchas veces", explicó.
En este contexto, recalcó que Moscú no aceptará "otro alto al fuego" sin saber qué va a pasar después y opinó que es totalmente razonable la idea de EEUU de definir primero un plan de seguridad continental claro durante las negociaciones tripartitas en Abu Dabi, y solo después proceder a la solución del conflicto ucraniano.
Lavrov recordó que el conflicto ucraniano surgió porque Kiev se negaba rotundamente a cumplir los acuerdos sobre seguridad colectiva y conjunta firmados a partir de 2014.
"Todo ello no fue más que una artimaña del régimen de Kiev. No tenían intención alguna de hacer nada, y sus dueños occidentales incentivaban el sabotaje de los acuerdos", subrayó.
A la vez, el alto diplomático ruso expresó esperanza de que la Casa Blanca ya no contemple un escenario militar para la evolución de la situación en torno a Irán.
"En cuanto a las declaraciones de [el presidente de EEUU] Donald Trump de que en Washington ya no se barajan escenarios militares [en Irán], bueno, espero que así sea", sostuvo.
Asimismo, el canciller abordó el tema de someter a la consideración de los jefes de Estado miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva la posibilidad de privar a Armenia de su derecho de voto en la alianza. Con ello, destacó que que "no le cierran la puerta".
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