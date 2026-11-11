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Zajárova plantea que la crisis interna en Francia podría llegar al punto de exigir la evacuación de Macron
Zajárova plantea que la crisis interna en Francia podría llegar al punto de exigir la evacuación de Macron
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La escalada de las protestas en Francia puede llegar a tal punto que sea necesaria una evacuación del presidente francés, Emmanuel Macron, sostuvo la portavoz... 11.11.2026, Sputnik Mundo
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La vocera del señaló que los Gobiernos europeos han mantenido durante mucho tiempo a sus ciudadanos en un clima de temor ante la supuesta amenaza de un ataque procedente del Este. Según Zajárova, las autoridades europeas señalaban principalmente a Rusia como responsable de esos riesgos.Asimismo, recordó que en el discurso europeo también se ha presentado a China como una amenaza.Francia atraviesa desde septiembre de 2026 una oleada de protestas que comenzó con movilizaciones estudiantiles por el deterioro de las condiciones en los centros educativos y la falta de recursos. Con el paso de las semanas, las manifestaciones se extendieron a otros sectores de la sociedad y sumaron a sindicatos, trabajadores y movimientos sociales, que reclaman mejoras salariales, medidas contra el encarecimiento de la vida y una mayor financiación de los servicios públicos.La magnitud de las protestas quedó patente el 5 de noviembre, cuando cientos de miles de personas salieron a las calles en una jornada nacional de huelgas y manifestaciones. El Ministerio del Interior contabilizó más de 575.000 participantes, frente a los 1,6 millones estimados por los sindicatos (la Confederación General del Trabajo, CGT). Según las autoridades, la jornada se saldó con 448 detenidos y 53 agentes heridos. Emmanuel Macron ha condenado reiteradamente los actos de violencia durante las protestas y ha reclamado que sus responsables sean castigados.
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Zajárova plantea que la crisis interna en Francia podría llegar al punto de exigir la evacuación de Macron

11:31 GMT 11.11.2026
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La escalada de las protestas en Francia puede llegar a tal punto que sea necesaria una evacuación del presidente francés, Emmanuel Macron, sostuvo la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova. Según la vocera, mientras Europa alertaba sobre supuestas amenazas procedentes del Este y de Rusia, la verdadera amenaza se encontraba en otro lugar.

"El movimiento interno llegará demasiado lejos y será necesaria una evacuación, en este caso, probablemente, la del [presidente de Francia, Emmanuel] Macron. Esto sí que resulta interesante", consideró Zajárova en los comentarios a Sputnik.

La vocera del señaló que los Gobiernos europeos han mantenido durante mucho tiempo a sus ciudadanos en un clima de temor ante la supuesta amenaza de un ataque procedente del Este. Según Zajárova, las autoridades europeas señalaban principalmente a Rusia como responsable de esos riesgos.
"Mantenían atemorizada a su propia población con la idea de que iban a ser atacados de un momento a otro y, por supuesto, culpaban a Rusia", afirmó.
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Asimismo, recordó que en el discurso europeo también se ha presentado a China como una amenaza.
Francia atraviesa desde septiembre de 2026 una oleada de protestas que comenzó con movilizaciones estudiantiles por el deterioro de las condiciones en los centros educativos y la falta de recursos. Con el paso de las semanas, las manifestaciones se extendieron a otros sectores de la sociedad y sumaron a sindicatos, trabajadores y movimientos sociales, que reclaman mejoras salariales, medidas contra el encarecimiento de la vida y una mayor financiación de los servicios públicos.
La magnitud de las protestas quedó patente el 5 de noviembre, cuando cientos de miles de personas salieron a las calles en una jornada nacional de huelgas y manifestaciones. El Ministerio del Interior contabilizó más de 575.000 participantes, frente a los 1,6 millones estimados por los sindicatos (la Confederación General del Trabajo, CGT). Según las autoridades, la jornada se saldó con 448 detenidos y 53 agentes heridos. Emmanuel Macron ha condenado reiteradamente los actos de violencia durante las protestas y ha reclamado que sus responsables sean castigados.
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