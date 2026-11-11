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Zajárova plantea que la crisis interna en Francia podría llegar al punto de exigir la evacuación de Macron

Zajárova plantea que la crisis interna en Francia podría llegar al punto de exigir la evacuación de Macron

Sputnik Mundo

La escalada de las protestas en Francia puede llegar a tal punto que sea necesaria una evacuación del presidente francés, Emmanuel Macron, sostuvo la portavoz... 11.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-11T11:31+0000

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La vocera del señaló que los Gobiernos europeos han mantenido durante mucho tiempo a sus ciudadanos en un clima de temor ante la supuesta amenaza de un ataque procedente del Este. Según Zajárova, las autoridades europeas señalaban principalmente a Rusia como responsable de esos riesgos.Asimismo, recordó que en el discurso europeo también se ha presentado a China como una amenaza.Francia atraviesa desde septiembre de 2026 una oleada de protestas que comenzó con movilizaciones estudiantiles por el deterioro de las condiciones en los centros educativos y la falta de recursos. Con el paso de las semanas, las manifestaciones se extendieron a otros sectores de la sociedad y sumaron a sindicatos, trabajadores y movimientos sociales, que reclaman mejoras salariales, medidas contra el encarecimiento de la vida y una mayor financiación de los servicios públicos.La magnitud de las protestas quedó patente el 5 de noviembre, cuando cientos de miles de personas salieron a las calles en una jornada nacional de huelgas y manifestaciones. El Ministerio del Interior contabilizó más de 575.000 participantes, frente a los 1,6 millones estimados por los sindicatos (la Confederación General del Trabajo, CGT). Según las autoridades, la jornada se saldó con 448 detenidos y 53 agentes heridos. Emmanuel Macron ha condenado reiteradamente los actos de violencia durante las protestas y ha reclamado que sus responsables sean castigados.

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