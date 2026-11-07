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Los europeos "no tienen nada que hacer" en la mesa de negociaciones sobre Ucrania, subraya Zajárova

Los europeos "no tienen nada que hacer" en la mesa de negociaciones sobre Ucrania, subraya Zajárova

Sputnik Mundo

Los países europeos no tienen nada que hacer en las negociaciones sobre Ucrania, declaró la vocera de la Cancillería rusa, María Zajárova. Además, acusó a... 07.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-07T17:08+0000

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Zajárova hizo estas declaraciones al comentar las maniobras militares de la Fuerza Multinacional para Ucrania, bautizadas como Koalicja 26.2 (Coalición 26.2), programadas del 9 al 22 de noviembre y lanzadas en el marco de la llamada coalición de voluntarios.También "resulta simbólico" que estos ejercicios comiencen en vísperas de la reanudación de las consultas en Abu Dabi para resolver el conflicto, en el formato trilateral Rusia-EEUU-Ucrania, apuntó.La vocera de la Cancillería rusa calificó de "categóricamente inaceptable" cualquier despliegue de un contingente militar extranjero en Ucrania, al subrayar que equivaldrá a una intervención militar y amenazas adicionales para la seguridad rusa.En este sentido, acusó a Londres y París de promover el despliegue de las fuerzas multinacionales en Ucrania para mantener una cabeza de puente contra Rusia e infligirle una derrota militar."Cualquier unidad militar desplegada en Ucrania será considerada por las FFAA de Rusia como un objetivo legítimo, con todos los riesgos y consecuencias que ello implica. Debe entenderse que la responsabilidad de esta escalada recaerá íntegramente en quienes promueven nuevas aventuras militares contra Rusia en un intento infructuoso de lograr una derrota estratégica de nuestro país", reiteró la vocera.

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