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Los europeos "no tienen nada que hacer" en la mesa de negociaciones sobre Ucrania, subraya Zajárova
Los europeos "no tienen nada que hacer" en la mesa de negociaciones sobre Ucrania, subraya Zajárova
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Los países europeos no tienen nada que hacer en las negociaciones sobre Ucrania, declaró la vocera de la Cancillería rusa, María Zajárova. Además, acusó a... 07.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-07T17:08+0000
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Zajárova hizo estas declaraciones al comentar las maniobras militares de la Fuerza Multinacional para Ucrania, bautizadas como Koalicja 26.2 (Coalición 26.2), programadas del 9 al 22 de noviembre y lanzadas en el marco de la llamada coalición de voluntarios.También "resulta simbólico" que estos ejercicios comiencen en vísperas de la reanudación de las consultas en Abu Dabi para resolver el conflicto, en el formato trilateral Rusia-EEUU-Ucrania, apuntó.La vocera de la Cancillería rusa calificó de "categóricamente inaceptable" cualquier despliegue de un contingente militar extranjero en Ucrania, al subrayar que equivaldrá a una intervención militar y amenazas adicionales para la seguridad rusa.En este sentido, acusó a Londres y París de promover el despliegue de las fuerzas multinacionales en Ucrania para mantener una cabeza de puente contra Rusia e infligirle una derrota militar."Cualquier unidad militar desplegada en Ucrania será considerada por las FFAA de Rusia como un objetivo legítimo, con todos los riesgos y consecuencias que ello implica. Debe entenderse que la responsabilidad de esta escalada recaerá íntegramente en quienes promueven nuevas aventuras militares contra Rusia en un intento infructuoso de lograr una derrota estratégica de nuestro país", reiteró la vocera.
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Los europeos "no tienen nada que hacer" en la mesa de negociaciones sobre Ucrania, subraya Zajárova
Los países europeos no tienen nada que hacer en las negociaciones sobre Ucrania, declaró la vocera de la Cancillería rusa, María Zajárova. Además, acusó a Londres y París de alimentar la confrontación con Rusia y advirtió que cualquier contingente militar extranjero desplegado en territorio ucraniano será un objetivo legítimo para las FFAA rusas.
Zajárova hizo estas declaraciones al comentar las maniobras militares de la Fuerza Multinacional para Ucrania, bautizadas como Koalicja 26.2 (Coalición 26.2), programadas del 9 al 22 de noviembre y lanzadas en el marco de la llamada coalición de voluntarios.
"Esto confirma una vez más que los europeos no tienen nada que hacer en la mesa de negociaciones", señaló la portavoz.
También "resulta simbólico" que estos ejercicios comiencen en vísperas de la reanudación de las consultas en Abu Dabi
para resolver el conflicto, en el formato trilateral Rusia-EEUU-Ucrania, apuntó.
La vocera de la Cancillería rusa calificó de "categóricamente inaceptable" cualquier despliegue de un contingente militar extranjero en Ucrania, al subrayar que equivaldrá a una intervención militar y amenazas adicionales para la seguridad rusa.
En este sentido, acusó a Londres y París de promover el despliegue de las fuerzas multinacionales en Ucrania para mantener una cabeza de puente contra Rusia e infligirle una derrota militar.
"Cualquier unidad militar desplegada en Ucrania será considerada por las FFAA de Rusia como un objetivo legítimo, con todos los riesgos y consecuencias que ello implica. Debe entenderse que la responsabilidad de esta escalada recaerá íntegramente en quienes promueven nuevas aventuras militares contra Rusia en un intento infructuoso de lograr una derrota estratégica de nuestro país", reiteró la vocera.
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