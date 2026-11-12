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Putin se reúne en Moscú con los enviados especiales de EEUU
Putin se reúne en Moscú con los enviados especiales de EEUU
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Los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, llegaron a Moscú para abordar con el presidente ruso, Vladímir Putin, los resultados... 12.11.2026, Sputnik Mundo
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Después de su estancia en Moscú, los representantes estadounidenses planean reunirse en Dublín con Volodímir Zelenski.En la víspera, ambos emisarios estadounidenses participaron en las negociaciones en Abu Dabi. El principal tema de debate fueron los aspectos clave de la futura arquitectura de seguridad europea en el periodo posterior al conflicto ucraniano, según el jefe del equipo negociador ruso, Vladímir Medinski. Así, la resolución de la crisis ucraniana, aunque es una cuestión de gran importancia, fue solo uno de los puntos de la agenda. Previamente, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, reveló que Vladímir Putin recibirá un informe de la delegación rusa que participó en los contactos celebrados en Abu Dabi y, posteriormente, conocerá la postura de los enviados estadounidenses. A partir de ello, decidirá la línea que seguirá Moscú en las negociaciones.
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Putin se reúne en Moscú con los enviados especiales de EEUU

12:07 GMT 12.11.2026 (actualizado: 12:20 GMT 12.11.2026)
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Steve Witkoff y Vladímir Putin - Sputnik Mundo, 1920, 12.11.2026
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Los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, llegaron a Moscú para abordar con el presidente ruso, Vladímir Putin, los resultados de las negociaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania que tuvieron lugar el 10 y el 11 de noviembre en Abu Dabi.
Después de su estancia en Moscú, los representantes estadounidenses planean reunirse en Dublín con Volodímir Zelenski.
En la víspera, ambos emisarios estadounidenses participaron en las negociaciones en Abu Dabi. El principal tema de debate fueron los aspectos clave de la futura arquitectura de seguridad europea en el periodo posterior al conflicto ucraniano, según el jefe del equipo negociador ruso, Vladímir Medinski. Así, la resolución de la crisis ucraniana, aunque es una cuestión de gran importancia, fue solo uno de los puntos de la agenda.
Previamente, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, reveló que Vladímir Putin recibirá un informe de la delegación rusa que participó en los contactos celebrados en Abu Dabi y, posteriormente, conocerá la postura de los enviados estadounidenses. A partir de ello, decidirá la línea que seguirá Moscú en las negociaciones.
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