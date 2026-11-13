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"Hostilidad patológica": medios ponen en duda la estrategia de Kaja Kallas para alcanzar un acuerdo con Rusia

"Hostilidad patológica": medios ponen en duda la estrategia de Kaja Kallas para alcanzar un acuerdo con Rusia

Sputnik Mundo

La postura de la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, sobre las posibles negociaciones con Rusia está generando críticas en los medios de EEUU. Se... 13.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-13T14:22+0000

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El medio destaca que Europa plantea a Moscú exigencias absolutamente carentes de sentido al intentar conseguir un alto al fuego antes de comenzar a debatir las cuestiones de seguridad. Según el material, no hay garantías de que Bruselas cumpla sus compromisos, teniendo en cuenta su retórica extremadamente hostil hacia Rusia.El 12 de noviembre, Kallas reiteró su exigencia de un alto al fuego en Ucrania como condición previa para abordar un acuerdo de paz y la arquitectura de seguridad europea. También dejó claro que aspira a formar parte de la delegación comunitaria en las negociaciones sobre el conflicto.Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó esta semana que Moscú no aceptará una nueva tregua sin conocer de antemano qué pasos se darán a continuación. Asimismo, recordó que el conflicto tiene su origen, entre otros factores, en la negativa de Kiev a cumplir los acuerdos de seguridad colectiva suscritos desde 2014.Un día antes, el mandatario ruso, Vladímir Putin, abordó la postura europea sobre la seguridad durante una reunión con los enviados especiales del presidente de EEUU. Para ilustrarla, recurrió a un antiguo chiste sobre la corrupción en Ucrania. Según explicó, Bruselas habla de alcanzar la paz mediante un acuerdo, pero posteriormente plantea desplegar tropas en territorio ucraniano, lo que, a juicio de Moscú, equivaldría a prolongar el conflicto. El mandatario reiteró que Rusia considera absolutamente inaceptable la presencia de fuerzas militares extranjeras en Ucrania.Durante una reunión celebrada el 12 de noviembre con los enviados especiales del presidente estadounidense, el mandatario ruso, Vladímir Putin, volvió a cuestionar la coherencia de la postura europea. El mandatario señaló que Bruselas plantea alcanzar un acuerdo de paz, pero al mismo tiempo contempla el despliegue de tropas en Ucrania, una medida que, según Moscú, supondría la continuación de las hostilidades. Putin recalcó que Rusia no acepta la presencia de contingentes militares extranjeros en territorio ucraniano.

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