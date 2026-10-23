https://noticiaslatam.lat/20261023/rusia-libera-13-localidades-y-derriba-5593-drones-en-una-semana-de-combates--1175567472.html
Rusia libera 13 localidades y derriba 5.593 drones en una semana de combates
Rusia libera 13 localidades y derriba 5.593 drones en una semana de combates
Sputnik Mundo
Las FFAA rusas liberaron 13 localidades en varias regiones y derribaron 5.593 drones en la última semana de la operación militar especial, informan desde el... 23.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-23T14:21+0000
2026-10-23T14:21+0000
2026-10-23T14:21+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0f/1169443883_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_387f7e4d388409ca328e13fbd089a092.jpg
El Ejército ruso tomó bajo control las localidades de Palamárevka, Kovaliovka, en la región de Járkov; Alexéyevo-Druzhkovka, Dobropolie, Pervomáiskoye, Serguéyevka, en la república popular de Donetsk; Omélnik, Timoshevka, Chervoni Yar, Mirovka, Yúlievka, Malokaterínovka, en la región de Zaporozhie; Velikomijáilovka, en la región de Dnepropetrovsk.Las unidades del grupo de fuerzas rusas Norte completaron la eliminación de los militares ucranianos cercados en el noreste de la región de Járkov y continúan las operaciones para neutralizar a grupos aislados de tropas ucranianas.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 2.405 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.560 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 1.275 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 1.380 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 215 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.505 militares.Las FFAA rusas golpearon empresas del complejo militar-industrial, centros logísticos, instalaciones de infraestructura energética y de transporte utilizadas en interés de las tropas de Kiev, instalaciones de fabricación, montaje y almacenamiento de drones, depósitos de material técnico-militar, al igual que puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios. Además, las tropas rusas alcanzaron las instalaciones de infraestructura de los puertos marítimos, destinadas a las necesidades de las FFAA de Ucrania, así como 14 buques de carga seca y un portacontenedores.La defensa antiaérea rusa interceptó 5 bombas guiadas, 3 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars estadounidense, 7 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 5.593 drones.La Flota del Mar Negro destruyó 5 lanchas no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20260224/el-conflicto-en-ucrania-del-maidan-a-la-operacion-militar-especial-1171741958.html
https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0f/1169443883_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59b7e12433118167cde8619a10073594.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa
Rusia libera 13 localidades y derriba 5.593 drones en una semana de combates
Las FFAA rusas liberaron 13 localidades en varias regiones y derribaron 5.593 drones en la última semana de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 8.340 soldados en 7 días de combates.
El Ejército ruso tomó bajo control las localidades de Palamárevka, Kovaliovka
, en la región de Járkov; Alexéyevo-Druzhkovka, Dobropolie, Pervomáiskoye, Serguéyevka, en la república popular de Donetsk; Omélnik, Timoshevka
, Chervoni Yar
, Mirovka
, Yúlievka, Malokaterínovka, en la región de Zaporozhie; Velikomijáilovka, en la región de Dnepropetrovsk.
Las unidades del grupo de fuerzas rusas Norte completaron la eliminación de los militares ucranianos cercados en el noreste de la región de Járkov y continúan las operaciones para neutralizar a grupos aislados de tropas ucranianas.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 2.405 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.560 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 1.275 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 1.380 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 215 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.505 militares.
"En respuesta a los ataques de las tropas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia llevaron a cabo 3 ataques masivos y 11 combinados contra Ucrania", precisan desde la entidad castrense.
Las FFAA rusas golpearon empresas del complejo militar-industrial, centros logísticos, instalaciones de infraestructura energética y de transporte utilizadas en interés de las tropas de Kiev, instalaciones de fabricación, montaje y almacenamiento de drones, depósitos de material técnico-militar, al igual que puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios.
Además, las tropas rusas alcanzaron las instalaciones de infraestructura de los puertos marítimos, destinadas a las necesidades de las FFAA de Ucrania, así como 14 buques de carga seca y un portacontenedores.
La defensa antiaérea rusa interceptó 5 bombas guiadas, 3 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars estadounidense, 7 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 5.593 drones.
La Flota del Mar Negro destruyó 5 lanchas no tripuladas.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 268.828 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.363 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.792 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.794 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 75.380 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.