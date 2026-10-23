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Rusia libera 13 localidades y derriba 5.593 drones en una semana de combates

Rusia libera 13 localidades y derriba 5.593 drones en una semana de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas liberaron 13 localidades en varias regiones y derribaron 5.593 drones en la última semana de la operación militar especial, informan desde el... 23.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-23T14:21+0000

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El Ejército ruso tomó bajo control las localidades de Palamárevka, Kovaliovka, en la región de Járkov; Alexéyevo-Druzhkovka, Dobropolie, Pervomáiskoye, Serguéyevka, en la república popular de Donetsk; Omélnik, Timoshevka, Chervoni Yar, Mirovka, Yúlievka, Malokaterínovka, en la región de Zaporozhie; Velikomijáilovka, en la región de Dnepropetrovsk.Las unidades del grupo de fuerzas rusas Norte completaron la eliminación de los militares ucranianos cercados en el noreste de la región de Járkov y continúan las operaciones para neutralizar a grupos aislados de tropas ucranianas.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 2.405 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.560 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 1.275 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 1.380 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 215 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.505 militares.Las FFAA rusas golpearon empresas del complejo militar-industrial, centros logísticos, instalaciones de infraestructura energética y de transporte utilizadas en interés de las tropas de Kiev, instalaciones de fabricación, montaje y almacenamiento de drones, depósitos de material técnico-militar, al igual que puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios. Además, las tropas rusas alcanzaron las instalaciones de infraestructura de los puertos marítimos, destinadas a las necesidades de las FFAA de Ucrania, así como 14 buques de carga seca y un portacontenedores.La defensa antiaérea rusa interceptó 5 bombas guiadas, 3 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars estadounidense, 7 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 5.593 drones.La Flota del Mar Negro destruyó 5 lanchas no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20260224/el-conflicto-en-ucrania-del-maidan-a-la-operacion-militar-especial-1171741958.html

https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html

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