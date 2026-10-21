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Las FFAA de Rusia toman control de 2 asentamientos más e interceptan casi 1.000 drones ucranianos en un día

Las FFAA de Rusia toman control de 2 asentamientos más e interceptan casi 1.000 drones ucranianos en un día

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Chervoni Yar y Yúlievka, en la región de Zaporozhie, en el último día, informan desde el Ministerio... 21.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-21T16:07+0000

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Además, "como resultado de acciones decisivas, las unidades del grupo de tropas Dniéper liberaron la localidad de Yúlievka" en la misma provincia, indican desde el ente castrense.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de transporte y energía utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, talleres de ensamblaje y los lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.Las FFAA rusas también alcanzaron un carro de combate y 17 vehículos blindados, incluidos un Puma italiano, un Humvee y un M113 estadounidenses. En las últimas 24 horas, Kiev perdió unos 1.185 militares. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 335 militares ucranianos abatidos.Se suman a estas bajas hasta 230 efectivos ucranianos eliminados en la zona de operaciones del grupo Norte, hasta 220 en la de la agrupación Este, más de 210 en la del grupo Oeste y hasta 160 en la del Sur, y alrededor de 30 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.

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