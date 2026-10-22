https://noticiaslatam.lat/20261022/rusia-libera-una-localidad-y-derriba-1226-drones-en-una-jornada-de-combates--1175554149.html

Rusia libera una localidad y derriba 1.226 drones en una jornada de combates

Rusia libera una localidad y derriba 1.226 drones en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas liberaron una localidad y derribaron 1.226 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el... 22.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-22T11:42+0000

2026-10-22T11:42+0000

2026-10-22T11:42+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/0c/1168397900_0:31:3144:1800_1920x0_80_0_0_e635ec2ea32142c021ec52480247d0cc.jpg

El Ejército ruso liberó la localidad de Mirovka, en la región de Zaporozhie.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 345 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 200 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 185 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 245 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 230 militares.La defensa antiaérea rusa derribó 1.226 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa