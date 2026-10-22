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Rusia libera una localidad y derriba 1.226 drones en una jornada de combates
Rusia libera una localidad y derriba 1.226 drones en una jornada de combates
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Las FFAA rusas liberaron una localidad y derribaron 1.226 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el... 22.10.2026, Sputnik Mundo
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El Ejército ruso liberó la localidad de Mirovka, en la región de Zaporozhie.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 345 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 200 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 185 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 245 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 230 militares.La defensa antiaérea rusa derribó 1.226 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia libera una localidad y derriba 1.226 drones en una jornada de combates

11:42 GMT 22.10.2026
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Soldados rusos en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 22.10.2026
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Las FFAA rusas liberaron una localidad y derribaron 1.226 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.245 militares en todos los frentes.
El Ejército ruso liberó la localidad de Mirovka, en la región de Zaporozhie.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 345 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 200 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 185 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 245 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 230 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra infraestructuras energéticas y de transporte utilizadas por las tropas de Kiev, depósitos de armamento, municiones y material militar, instalaciones de ensamblaje, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones, así como contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 158 zonas", precisan desde el ente castrense.
La defensa antiaérea rusa derribó 1.226 aeronaves no tripuladas.
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano - Sputnik Mundo, 1920, 19.09.2025
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 268.113 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.336 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.792 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.785 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 75.272 vehículos militares especiales.

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