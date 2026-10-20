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Rusia libera otra localidad y abate más de 1.200 soldados ucranianos en el último día

Rusia libera otra localidad y abate más de 1.200 soldados ucranianos en el último día

Sputnik Mundo

Durante la última jornada, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Timóshevka, en la región de Zaporozhie, reportan desde el Ministerio de... 20.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-20T11:25+0000

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En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 340 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 215 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 170 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 235 militares.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de lanzamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 146 zonas.En las últimas 24 horas, las FFAA rusas también alcanzaron un carro de combate y 12 vehículos blindados. A su vez, la defensa antiaérea de Rusia derribó 383 drones.

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