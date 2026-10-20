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Rusia libera otra localidad y abate más de 1.200 soldados ucranianos en el último día
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Durante la última jornada, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Timóshevka, en la región de Zaporozhie, reportan desde el Ministerio de... 20.10.2026, Sputnik Mundo
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En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 340 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 215 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 170 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 235 militares.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de lanzamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 146 zonas.En las últimas 24 horas, las FFAA rusas también alcanzaron un carro de combate y 12 vehículos blindados. A su vez, la defensa antiaérea de Rusia derribó 383 drones.
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Rusia libera otra localidad y abate más de 1.200 soldados ucranianos en el último día
Durante la última jornada, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Timóshevka, en la región de Zaporozhie, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo periodo, Ucrania perdió unos 1.210 soldados, detallan desde el ente castrense.
"Las unidades del grupo de fuerzas Este continuaron su avance hacia el interior de las líneas defensivas del enemigo y liberaron la localidad de Timóshevka, en la región de Zaporozhie", indica el comunicado.
En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 340 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 215 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 170 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 235 militares.
Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de lanzamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 146 zonas.
En las últimas 24 horas, las FFAA rusas también alcanzaron un carro de combate y 12 vehículos blindados. A su vez, la defensa antiaérea de Rusia derribó 383 drones.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 265.933 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.314 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.792 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.767 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 75.065 vehículos militares especiales.
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