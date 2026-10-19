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Las tropas rusas toman control de otro asentamiento durante el último día de combates
Las tropas rusas toman control de otro asentamiento durante el último día de combates
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Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Omélnik, en la región de Zaporozhie, durante la última jornada, reportan desde el Ministerio de Defensa... 19.10.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra instalaciones de ensamblaje, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas.La defensa antiaérea de Rusia, a su vez, derribó 405 drones, en las últimas 24 horas.En la última jornada, Kiev perdió unos 1.235 militares. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 345 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó hasta 240 bajas a las FFAA de Ucrania.Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 230 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 165 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 25 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 230 militares.
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Las tropas rusas toman control de otro asentamiento durante el último día de combates
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Omélnik, en la región de Zaporozhie, durante la última jornada, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en el mismo periodo, las tropas rusas alcanzaron un carro de combate y 21 vehículos blindados, agregan desde el ente castrense.
"Las unidades del grupo de fuerzas Este continuaron su avance hacia el interior de las líneas defensivas del enemigo y liberaron la localidad de Omélnik, en la región de Zaporozhie", señala el informe diario.
Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra instalaciones de ensamblaje, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas.
La defensa antiaérea de Rusia, a su vez, derribó 405 drones, en las últimas 24 horas.
En la última jornada, Kiev perdió unos 1.235 militares. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 345 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó hasta 240 bajas a las FFAA de Ucrania.
Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 230 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 165 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 25 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 230 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 265.550 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.301 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.792 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.759 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 74.963 vehículos militares especiales.