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Las tropas rusas toman control de otro asentamiento durante el último día de combates

Las tropas rusas toman control de otro asentamiento durante el último día de combates

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Omélnik, en la región de Zaporozhie, durante la última jornada, reportan desde el Ministerio de Defensa... 19.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-19T11:47+0000

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Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra instalaciones de ensamblaje, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas.La defensa antiaérea de Rusia, a su vez, derribó 405 drones, en las últimas 24 horas.En la última jornada, Kiev perdió unos 1.235 militares. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 345 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó hasta 240 bajas a las FFAA de Ucrania.Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 230 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 165 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 25 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 230 militares.

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