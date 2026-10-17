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Rusia libera 8 localidades y derriba 654 drones en un día de combates
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Las FFAA rusas liberaron 8 localidades en varias regiones y derribaron 654 drones en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el... 17.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-17T11:55+0000
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Las FFAA rusas liberaron las localidades de Palamárevka, Kovaliovka, en la región de Járkov; Alekséyevo-Druzhkovka, Dobropolie, Pervomáiskoye, Serguéyevka, en la república popular de Donetsk; así como Velikomijáilovka, en la región de Dnepropetrovsk, y Malokaterínovka, en la región de Zaporozhie.Mientras tanto, el Ejército de Rusia completó la eliminación de las tropas ucranianas rodeadas en la parte noreste de la región de Járkov y está llevando a cabo operaciones para localizar y aniquilar a grupos aislados y dispersos de las FFAA de Ucrania.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 345 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 145 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 135 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 25 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 160 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 654 aeronaves no tripuladas.La Flota del Mar Negro destruyó una lancha no tripulada.
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Rusia libera 8 localidades y derriba 654 drones en un día de combates
Las FFAA rusas liberaron 8 localidades en varias regiones y derribaron 654 drones en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.040 militares en todos los frentes.
Las FFAA rusas liberaron las localidades de Palamárevka, Kovaliovka, en la región de Járkov; Alekséyevo-Druzhkovka, Dobropolie, Pervomáiskoye, Serguéyevka, en la república popular de Donetsk; así como Velikomijáilovka, en la región de Dnepropetrovsk, y Malokaterínovka, en la región de Zaporozhie.
Mientras tanto, el Ejército de Rusia completó la eliminación de las tropas ucranianas rodeadas en la parte noreste de la región de Járkov y está llevando a cabo operaciones para localizar y aniquilar a grupos aislados y dispersos de las FFAA de Ucrania.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 345 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 145 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 135 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 25 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 160 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra infraestructuras de transporte utilizadas en interés de las tropas de Kiev, lugares de almacenamiento de drones, así como contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas", precisan desde la entidad castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 654 aeronaves no tripuladas.
La Flota del Mar Negro destruyó una lancha no tripulada.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 263.889 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.269 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.790 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.745 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 74.762 vehículos militares especiales.
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