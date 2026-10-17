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Rusia libera 8 localidades y derriba 654 drones en un día de combates

Rusia libera 8 localidades y derriba 654 drones en un día de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas liberaron 8 localidades en varias regiones y derribaron 654 drones en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el... 17.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-17T11:55+0000

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Las FFAA rusas liberaron las localidades de Palamárevka, Kovaliovka, en la región de Járkov; Alekséyevo-Druzhkovka, Dobropolie, Pervomáiskoye, Serguéyevka, en la república popular de Donetsk; así como Velikomijáilovka, en la región de Dnepropetrovsk, y Malokaterínovka, en la región de Zaporozhie.Mientras tanto, el Ejército de Rusia completó la eliminación de las tropas ucranianas rodeadas en la parte noreste de la región de Járkov y está llevando a cabo operaciones para localizar y aniquilar a grupos aislados y dispersos de las FFAA de Ucrania.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 345 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 145 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 135 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 25 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 160 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 654 aeronaves no tripuladas.La Flota del Mar Negro destruyó una lancha no tripulada.

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