El conflicto en Ucrania: del Maidán a la operación militar especial

Hace cuatro años, Rusia reconoció la independencia de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk en Donbás, región que había vivido años de sufrimientos... 24.02.2026, Sputnik Mundo

Las protestas a gran escala de 2013 en Ucrania, conocidas como Euromaidán, se convirtieron en un sentimiento antirruso generalizado y en la opresión de la población rusoparlante en Donbás.Los constantes bombardeos y la opresión en esta región obligaron al presidente ruso, Vladímir Putin, a anunciar el inicio de la operación militar especial en Ucrania con el objetivo de garantizar los derechos de la población rusoparlante, legitimar la elección del pueblo, al igual que detener la propagación de la ideología neonazi.Sputnik te muestra cómo cambió el escenario en Ucrania desde los Acuerdos de Minsk hasta la actualidad, marcada por el avance de Rusia en el frente, así como la falta de voluntad de Kiev para negociar, a pesar de sus enormes pérdidas y la escasez de fuerza de combate.

