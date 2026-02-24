https://noticiaslatam.lat/20260224/el-conflicto-en-ucrania-del-maidan-a-la-operacion-militar-especial-1171741958.html
El conflicto en Ucrania: del Maidán a la operación militar especial
El conflicto en Ucrania: del Maidán a la operación militar especial
Sputnik Mundo
Hace cuatro años, Rusia reconoció la independencia de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk en Donbás, región que había vivido años de sufrimientos... 24.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-24T20:59+0000
2026-02-24T20:59+0000
2026-02-24T20:59+0000
defensa
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
rusia
🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/18/1171741798_6:0:1275:714_1920x0_80_0_0_adcf5b43734e8f5a94ebe0c700f952dc.png
Las protestas a gran escala de 2013 en Ucrania, conocidas como Euromaidán, se convirtieron en un sentimiento antirruso generalizado y en la opresión de la población rusoparlante en Donbás.Los constantes bombardeos y la opresión en esta región obligaron al presidente ruso, Vladímir Putin, a anunciar el inicio de la operación militar especial en Ucrania con el objetivo de garantizar los derechos de la población rusoparlante, legitimar la elección del pueblo, al igual que detener la propagación de la ideología neonazi.Sputnik te muestra cómo cambió el escenario en Ucrania desde los Acuerdos de Minsk hasta la actualidad, marcada por el avance de Rusia en el frente, así como la falta de voluntad de Kiev para negociar, a pesar de sus enormes pérdidas y la escasez de fuerza de combate.
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/18/1171741798_164:0:1116:714_1920x0_80_0_0_f4a5597012308b895cbc30cf72c62105.png
El conflicto en Ucrania: del Maidán a la operación militar especial
Sputnik Mundo
El conflicto en Ucrania: del Maidán a la operación militar especial
2026-02-24T20:59+0000
true
PT33M44S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, rusia, 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto, видео
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, rusia, 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto, видео
El conflicto en Ucrania: del Maidán a la operación militar especial
Hace cuatro años, Rusia reconoció la independencia de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk en Donbás, región que había vivido años de sufrimientos después de rechazar el rumbo antirruso de Kiev y exigir el derecho a decidir su propio futuro.
Las protestas a gran escala de 2013 en Ucrania, conocidas como Euromaidán, se convirtieron en un sentimiento antirruso generalizado y en la opresión de la población rusoparlante en Donbás.
Los constantes bombardeos y la opresión en esta región
obligaron al presidente ruso, Vladímir Putin, a anunciar el inicio de la operación militar especial
en Ucrania con el objetivo de garantizar los derechos de la población rusoparlante, legitimar la elección del pueblo, al igual que detener la propagación de la ideología neonazi.
Sputnik te muestra cómo cambió el escenario en Ucrania desde los Acuerdos de Minsk hasta la actualidad, marcada por el avance de Rusia en el frente, así como la falta de voluntad de Kiev para negociar, a pesar de sus enormes pérdidas y la escasez de fuerza de combate.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.