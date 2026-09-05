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Paz "tiene que dar un golpe de timón inmediato" ante caída de su popularidad en Bolivia, dice analista

Paz "tiene que dar un golpe de timón inmediato" ante caída de su popularidad en Bolivia, dice analista

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La caída meteórica de la popularidad del presidente Rodrigo Paz se explicaría por la falta de solución a la crisis por los combustibles y a falencias en la... 05.09.2026, Sputnik Mundo

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En enero, la imagen positiva del presidente Paz era del 65%. Meses después, según un estudio de la misma encuestadora (Ipsos), obtuvo el mismo porcentaje, pero en una percepción negativa. En tanto, su aprobación se posicionó en tan solo un 21%.Los problemas para la provisión de combustibles y la "mala gestión" son los campos más marcados por los encuestados. Sputnik consultó a analistas para develar el futuro que espera al Gobierno si mantiene los bajos niveles de popularidad.Este 4 de septiembre, el presidente Paz participó de la inauguración del Foro Económico de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), en la capital cruceña. Allí, frente a un auditorio de políticos y empresarios, advirtió que se viene un "sismo político estructural", que intentará dar "un golpe a la democracia" como en los 53 días de protestas contra el Gobierno, en mayo y junio pasados.Por primera vez, el presidente se mostró a favor de la reforma constitucional que impulsan varias fuerzas en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los planteamientos abarcan el 25% de sus 411 artículos.Paz resaltó la gran cantidad de asientos que tienen el oficialismo junto a sus eventuales aliados, Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002) al frente de la Alianza Libre (segunda fuerza), y el empresario Samuel Doria Medina, de Alianza Unidad. "Como nunca en la historia de Bolivia, tenemos más del 87% de la capacidad en el Parlamento para transformar la Constitución, leyes y todo aquello que sea necesario", dijo.Fuera de la CAINCO, el presidente no encontraría un auditorio tan reconfortante. En los últimos días, el departamento de Santa Cruz concentró las protestas contra su Gobierno, que por decreto elevó el precio del diésel de 9,80 pesos bolivianos (79 centavos de dólar) el litro a 18 unidades (1,4 dólares). Los productores pequeños, medianos y campesinos sostenían que esta medida implicaba aumentar los precios al consumidor final: las familias.En pleno estado de excepción, el Gobierno negoció para que se levantaran los cortes de ruta, bajo el compromiso de bajar el precio del diésel para este sector, entre otros beneficios. De todos modos, el presidente Paz ya planteó eliminar de raíz las subvenciones al diésel y a la gasolina, que cada mes cuestan al Estado 180 millones de dólares.Frágil legitimidadEl presidente Paz atraviesa por una crisis de legitimidad, impulsada por el tema de los hidrocarburos, al cual el Gobierno "no ha sabido dar una solución estructural", dijo en diálogo con Sputnik el analista Álvaro del Pozo. "Evidentemente, es complejo porque hay estructuras, hay condiciones que no han podido ser revertidas pese ya a los nueve meses de Gobierno", añadió."Otro elemento nocivo, por las repercusiones mediáticas, es el tema del exasesor Fernando Cerimedo (preso por intento de feminicidio, legitimación de ganancias ilícitas y otros delitos). Se tendrán que demostrar muchas acusaciones en este escenario jurídico", añadió.En este lapso, Paz también perdió a muchos de sus aliados políticos. El primero fue su vicepresidente Edmand Lara. Según Del Pozo, "Lara cree que puede llegarle una oportunidad histórica de asumir el Gobierno. Creo que ese pensamiento es absolutamente de plazo inmediato y deleznable. Si alguien cree que con la asunción del vicepresidente Lara este país se va a tranquilizar, está equivocado. Entraríamos en una crisis política de envergadura mayor".Para el analista, "todos los actores políticos están jugando al plazo inmediato, a la sobrevivencia y a la ganancia política, pero de las próximas 24 horas. Nadie está mirando el largo y el mediano plazo y es ahí donde la mayoría de la clase política boliviana se equivoca".Por ello, "el presidente Paz tiene que dar un golpe de timón inmediato, tiene que acercarse a las fuerzas políticas de oposición. Uno de los errores del presidente ha sido acercarse a personas que son parte de políticas, pero no a las estructuras, y ha tratado de dejar de lado a los líderes".La mirada campesinaEl analista Adalberto Ticona dijo por su parte a este medio que el Gobierno de Paz es consciente de las movilizaciones que podrían desatarse una vez que concluya el estado de excepción en el país: "No van a estar solamente los campesinos, porque es todo un pueblo que necesita combustible. Están provocando para que el pueblo se movilice y salga a la calle antes de que finalice el estado de excepción para ampliarlo por otros 90 días".Ticona evaluó las ansias del vicepresidente Lara por llegar a la presidencia: "Lara no va a tener gobernabilidad. Serían 90 días para convocar a nuevas elecciones, pero eso va a ser fatal, porque no tiene credibilidad para el pueblo, ni de la izquierda, ni la oposición, ni el oficialismo".El analista fue dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y dialoga con dirigentes de varias comunidades indígenas de los Andes. "Están pidiendo que se vayan todos. Que el presidente de la Cámara de Diputados asuma el interinato y convoque a elecciones", explicó.Al respecto, comentó que en estas regiones la intención de voto al expresidente Evo Morales (2006-2019) todavía es elevada. Porque "en su época han vivido bien, con dignidad, con comida, con economía, así que quieren que vuelva".El día despuésDentro de 15 días finalizará el estado de excepción, aunque el Gobierno analiza extenderlo otros tres meses por las protestas y bloqueos ya registrados en Santa Cruz, que se resolvieron pacíficamente y con diálogo.Pero "el país no va a perdonar otro bloqueo que afecte directamente el bolsillo del ciudadano. Aquellos que crean que el paro es el mecanismo para que el presidente Paz esté obligado a renunciar, se equivocan. Porque el pueblo, antes que una renuncia, antes que unas elecciones, desea trabajo, desea tranquilidad y desea caminar, por supuesto, por el desarrollo y la estabilidad económica".

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