Bolivia alista cierre de una decena de empresas públicas por supuestos déficits

De acuerdo con reportes de prensa, el anuncio sigue a un diagnóstico publicado a inicios de mes por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) que arrojó que, de 67 instituciones estatales analizadas, 20 "están en una situación crítica". Asimismo, se suma a un informe de abril, que apuntó a 15 empresas del Estado —incluida Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB)— presuntamente en quiebra técnica y con un patrimonio negativo equivalente a unos 152 millones de dólares.
En los próximos meses, el Gobierno encabezado por Rodrigo Paz someterá a una "evaluación" a cerca de 10 compañías del Estado que "no tienen una razón de ser" y que son deficitarias, según declaró el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, en rueda de prensa.
"Vamos a iniciar con el cierre de estas empresas que hemos visto que no tienen una razón de ser, y para que vea toda la población que estamos con esa confianza de que tenemos que ir mejorando todas las finanzas públicas", precisó Morales sin detallar qué firmas están en la mira.
De acuerdo con reportes de prensa, el anuncio sigue a un diagnóstico publicado a inicios de mes por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) que arrojó que, de 67 instituciones estatales analizadas, 20 "están en una situación crítica".
Asimismo, se suma a un informe de abril, que apuntó a 15 empresas del Estado —incluida Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB)— presuntamente en quiebra técnica y con un patrimonio negativo equivalente a unos 152 millones de dólares.
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