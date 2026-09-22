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Rusia aboga por una paz duradera en Ucrania, no por una tregua temporal, destaca el Kremlin

Rusia aboga por una paz duradera en Ucrania, no por una tregua temporal, destaca el Kremlin

Sputnik Mundo

Rusia mantiene su postura de una paz "para siempre" en Ucrania y considera insuficiente una tregua temporal, que "en esencia, no dará nada", declaró el... 22.09.2026, Sputnik Mundo

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Nada de treguas, solo una paz "para siempre"La situación de Ucrania empeora día tras día, tanto en el plano económico como en el frente, declaró el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, al comentar las recientes declaraciones de Volodímir Zelenski sobre su disposición a aceptar un alto el fuego sin condiciones y avanzar hacia una solución diplomática del conflicto.El portavoz del Kremlin señaló que Kiev conoce las decisiones que debería adoptar para avanzar hacia una solución del conflicto.Peskov recordó que la posición del Kremlin consiste en que Kiev debe tomar una decisión y comenzar a negociar. Al mismo tiempo, sostuvo que "el margen de decisión de las autoridades ucranianas se reduce en el contexto de las acciones ofensivas de las FFAA rusas".Al referirse nuevamente a la propuesta de Zelenski de un alto el fuego sin condiciones previas, insistió en que Rusia "aboga por una paz duradera en Ucrania para siempre, y no por una tregua temporal".El portavoz del Kremlin tildó además de contradictorias las declaraciones de Zelenski, al recordar que este último había afirmado recientemente que requería "otros 40 días para asestar daños a la economía rusa".En cuanto a los suministros de grano a través del mar Negro, Peskov reconoció que la situación se había complicado considerablemente y atribuyó esta evolución a las acciones de la parte ucraniana. Anteriormente, el embajador ruso en Turquía, Serguéi Vershinin, había declarado que drones ucranianos atacaban buques civiles en el mar Negro, incluidos aquellos que navegan bajo bandera turca.Más voces en el Consejo de SeguridadEn el contexto de la propuesta del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de eliminar el derecho de veto y sustituir el sistema de miembros permanentes por uno rotatorio, Peskov se pronunció a favor de ampliar el número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.El portavoz del Kremlin aseveró que "es necesaria" una ampliación del número de miembros permanentes, ya que existen Estados y entidades interestatales que "sin duda deben tener su voz en el Consejo de Seguridad".Peskov también acusó a EEUU de incumplir sus obligaciones como país anfitrión de la sede de la ONU tras la negativa a conceder un visado al viceministro de Exteriores ruso, Alexandr Alímov, para participar en los actos de la Asamblea General.A su juicio, el país anfitrión de la sede de la organización debe garantizar la participación en igualdad de condiciones de todos los Estados miembros.Merz frente a AfDEn cuanto a las declaraciones de Alternativa para Alemania (AfD), Peskov valoró las palabras de su copresidenta, Alice Weidel, sobre la posibilidad de reanudar los suministros de gas ruso a Alemania y sobre un eventual papel de EEUU en las negociaciones entre Berlín y Moscú.Añadió que, desde la perspectiva de Moscú, estas declaraciones son "más favorables" que las del canciller alemán Friedrich Merz, a quien acusó de haberse caracterizado por declaraciones de carácter confrontativo hacia Rusia.Groenlandia: "Asunto de los Estados correspondientes"Respecto al anuncio de que Dinamarca, EEUU y Groenlandia firmarán el 22 de septiembre un acuerdo destinado a reforzar la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte, Peskov señaló que se trata de asuntos internos de los países correspondientes.El mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció previamente un pacto permanente con Dinamarca sobre el control de la "seguridad" de Groenlandia. Conforme a lo pactado, EEUU asumiría la protección de la isla sin costes financieros, mientras que el Pentágono iniciaría de inmediato el despliegue de un importante contingente militar en dicho territorio ártico.

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