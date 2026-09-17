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Zelenski teme a las elecciones y no va a celebrarlas, opina un diplomático ruso

Zelenski teme a las elecciones y no va a celebrarlas, opina un diplomático ruso

Sputnik Mundo

Volodímir Zelenski no tiene intención alguna de celebrar elecciones de forma voluntaria, afirmó el diplomático ruso Rodión Miróshnik. También subrayó que los... 17.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-17T10:27+0000

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Esto se produce después de que Zelenski declarara en una entrevista que era imposible celebrar elecciones en Ucrania, alegando que 9 millones de ciudadanos se encontraban fuera del país.El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Las elecciones presidenciales fueron suspendidas debido al conflicto militar y la vigencia de la ley marcial. Zelenski afirmó en varias ocasiones que, en las circunstancias actuales, no era oportuno celebrarlas.Al mismo tiempo, en el país surgen periódicamente rumores sobre el inicio no oficial de los preparativos para las elecciones. Varios políticos de la oposición hablan abiertamente de una crisis de legitimidad en la cúpula ucraniana.A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, subrayó que el mandato presidencial de Zelenski "ha expirado junto con su legitimidad, que no se puede restablecer con ningún tipo de artimañas".

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