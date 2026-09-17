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Zelenski teme a las elecciones y no va a celebrarlas, opina un diplomático ruso
Zelenski teme a las elecciones y no va a celebrarlas, opina un diplomático ruso
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Volodímir Zelenski no tiene intención alguna de celebrar elecciones de forma voluntaria, afirmó el diplomático ruso Rodión Miróshnik. También subrayó que los... 17.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-17T10:27+0000
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Esto se produce después de que Zelenski declarara en una entrevista que era imposible celebrar elecciones en Ucrania, alegando que 9 millones de ciudadanos se encontraban fuera del país.El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Las elecciones presidenciales fueron suspendidas debido al conflicto militar y la vigencia de la ley marcial. Zelenski afirmó en varias ocasiones que, en las circunstancias actuales, no era oportuno celebrarlas.Al mismo tiempo, en el país surgen periódicamente rumores sobre el inicio no oficial de los preparativos para las elecciones. Varios políticos de la oposición hablan abiertamente de una crisis de legitimidad en la cúpula ucraniana.A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, subrayó que el mandato presidencial de Zelenski "ha expirado junto con su legitimidad, que no se puede restablecer con ningún tipo de artimañas".
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Zelenski teme a las elecciones y no va a celebrarlas, opina un diplomático ruso
10:27 GMT 17.09.2026 (actualizado: 11:05 GMT 17.09.2026)
Volodímir Zelenski no tiene intención alguna de celebrar elecciones de forma voluntaria, afirmó el diplomático ruso Rodión Miróshnik. También subrayó que los "amos occidentales" tampoco le exigen eso, insinuando que el político ucraniano se guía ante todo por la opinión de Occidente y no por la de su pueblo.
Esto se produce después de que Zelenski declarara en una entrevista que era imposible celebrar elecciones en Ucrania, alegando que 9 millones de ciudadanos se encontraban fuera del país.
"Partiendo incluso de esta pequeña crisis de histeria de Zelenski, se puede afirmar que tiene miedo a las elecciones. Mucho miedo. No tiene ningún deseo de preguntar a su población, no solo qué opinan de él personalmente, sino también sobre la política que está llevando a cabo", puso de relieve el comisionado de la Cancillería rusa para los crímenes de Kiev, Rodión Miróshnik.
El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024
. Las elecciones presidenciales fueron suspendidas debido al conflicto militar y la vigencia de la ley marcial. Zelenski afirmó en varias ocasiones que, en las circunstancias actuales, no era oportuno celebrarlas.
Al mismo tiempo, en el país surgen periódicamente rumores sobre el inicio no oficial de los preparativos para las elecciones. Varios políticos de la oposición hablan abiertamente de una crisis de legitimidad en la cúpula ucraniana.
A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, subrayó que el mandato presidencial de Zelenski "ha expirado junto con su legitimidad, que no se puede restablecer con ningún tipo de artimañas".
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