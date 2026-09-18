EEUU alcanza acuerdo con Dinamarca sobre el control de la seguridad en Groenlandia, anuncia Trump

Con este entendimiento, "ningún adversario [del país norteamericano] podrá tener jamás una base ni presencia militar en Groenlandia, ni realizar inversiones sensibles ahí sin nuestra aprobación expresa por escrito", detalló. Durante meses, el mandatario insistió en que la nación norteamericana debía tomar el control de Groenlandia, ya que, en su opinión, es "una parte importante [del mundo] para EEUU".
El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que el entendimiento con la nación europea contempla un lazo permanente con esta región, ubicada entre el Atlántico Norte y el Ártico.
"Me complace anunciar que [Washington] ha llegado a un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que otorga a EEUU el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en [la isla], abordando por completo TODAS nuestras numerosas inquietudes", escribió en Truth Social.
Con este entendimiento, "ningún adversario [del país norteamericano] podrá tener jamás una base ni presencia militar en Groenlandia, ni realizar inversiones sensibles ahí sin nuestra aprobación expresa por escrito", detalló.