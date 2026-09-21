Nuevo triunfo para AfD en Alemania: ganan elecciones regionales en Mecklemburgo-Pomerania Occidental

Según los resultados, el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) quedó en segundo lugar con el 35,5% de los votos. La Izquierda fue tercera, con el 6,5%, y Los Verdes obtuvieron el 5,7%. La Unión Demócrata Cristiana (CDU), liderada por el canciller alemán Friedrich Merz, solo logró el 4,9% de los apoyos y, por primera vez, no superó el umbral del 5% necesario para entrar en el parlamento.Alianza Sahra Wagenknecht-Por la Razón y la Justicia (BSW) tampoco logró entrar en el parlamento, con solo el 4,8% de los votos.
El partido Alternativa para Alemania (AfD) se impuso en los comicios al parlamento regional (Landtag) del estado federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental con el 38,2% de los votos, una vez escrutado el 100% de las actas, según los resultados preliminares publicados por la comisión electoral local.
Según los resultados, el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) quedó en segundo lugar con el 35,5% de los votos.
La Izquierda fue tercera, con el 6,5%, y Los Verdes obtuvieron el 5,7%. La Unión Demócrata Cristiana (CDU), liderada por el canciller alemán Friedrich Merz, solo logró el 4,9% de los apoyos y, por primera vez, no superó el umbral del 5% necesario para entrar en el parlamento.
Alianza Sahra Wagenknecht-Por la Razón y la Justicia (BSW) tampoco logró entrar en el parlamento, con solo el 4,8% de los votos.
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