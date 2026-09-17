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"Puede violar todos sus compromisos": Lavrov explica la cautela de Moscú ante los acuerdos con Occidente

"Puede violar todos sus compromisos": Lavrov explica la cautela de Moscú ante los acuerdos con Occidente

Sputnik Mundo

A juzgar por la manera en que Occidente "está llevando las cosas", este parece haber convencido ya a muchos de que hay que actuar con mayor cautela respecto a... 17.09.2026, Sputnik Mundo

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El jefe de la diplomacia rusa declaró que la libre acción de las fuerzas del mercado, la competencia leal y la inviolabilidad de la propiedad fueron "echadas al fuego" después de que Occidente "decidiera apoyar al régimen nazi que llegó ilegalmente al poder en Ucrania frente a Rusia".Lavrov expresó que las leyes destinadas a prohibir el idioma y la cultura rusa comenzaron a aprobarse mucho antes de la operación militar especial. Añadió que la UE respalda a quienes profesan la ideología nazi y la ponen en práctica en el país, como lo hace Zelenski. Asimismo, indicó que las prohibiciones contra partidos que abogan por mantener los contactos con Moscú, así como contra publicaciones y la Iglesia ortodoxa ucraniana, "hablan por sí solas".El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia afirmó que quedó conmocionado cuando vio a Zelenski, "arrodillado, rindiendo homenaje a las cenizas de criminales nazis trasladadas desde países europeos para ser solemnemente enterradasde nuevo en Ucrania. Además, se anunciaron con gran solemnidad los planes de crear una especie de panteón de héroes en el territorio de la Lavra de las Cuevas de Kiev".Según Lavrov, la integridad territorial es el único principio de la Carta de la ONU que Occidente respalda, mientras que los demás son vulnerados. No obstante, el jefe de la diplomacia rusa sostuvo que en los países de Occidente hay muchas personas sensatas que muestran interés por Rusia y su cultura, sus lenguas y sus valores espirituales y morales, "comunes a todas las religiones del mundo y a los sistemas éticos seculares".Por otro lado, manifestó que EEUU siempre está dispuesto al diálogo, incluso cuando las posiciones de las partes son diametralmente opuestas. Sin embargo, agregó que, por ahora, no se espera ningún efecto material de los contactos con Washington.Anteriormente, Volodímir Zelenski firmó la ley "Sobre el Panteón Nacional de Ucrania". Rusia ha condenado en reiteradas ocasiones la rehabilitación y glorificación de criminales nazis en Ucrania. Las recientes medidas de Kiev para incluir en el 'Panteón Nacional' a responsables de crímenes de guerra y colaboradores del fascismo han provocado críticas incluso entre políticos polacos de postura abiertamente antirrusa.En junio, Volodímir Zelenski anunció que el monumento a Mazepa sería instalado en el bulevar Tarás Shevchenko de Kiev. A finales de junio, se inauguró un busto de Mazepa en el Monasterio de las Cuevas de Kiev.Hoy, bajo el amparo de las autoridades ucranianas, amplios sectores de los batallones nacionalistas se autonombran continuadores de Stepán Bandera y de otro colaboracionista nazi, Román Shujévich. Los militares de las FFAA de Ucrania no dudan en portar abiertamente simbología nazi y emblemas de las formaciones militares del Tercer Reich.En Moscú, ya se había señalado anteriormente que, con estas acciones de glorificación de los secuaces ucranianos de Adolf Hitler y de la Alemania nazi, la Ucrania actual demuestra una vez más su naturaleza fascista.

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