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Arranca en Nueva York la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU

Arranca en Nueva York la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU

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Comienza en Nueva York la 81.ª sesión de la Asamblea General de la ONU. Durante esta semana, presidentes, jefes de Gobierno y altos representantes de todo el... 22.09.2026, Sputnik Mundo

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No te pierdas el inicio de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU con la transmisión de Sputnik.Los debates generales se prolongarán del 22 al 26 de septiembre y concluirán el 28 de septiembre. En ellos participarán, por turnos, representantes de los 193 Estados miembros de la ONU.El debate político general se abrirá con la intervención del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. A continuación, tomarán la palabra los representantes de los Estados, comenzando por el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, seguido del presidente de EEUU, Donald Trump. A diferencia de años anteriores, una parte importante de las consultas diplomáticas en Nueva York girará sobre el futuro liderazgo de la propia ONU. El segundo mandato de cinco años de Guterres finaliza el 31 de diciembre. El Consejo de Seguridad debe acordar un candidato, por lo que el Consejo de Seguridad debe consensuar un candidato para su posterior aprobación en la Asamblea General.

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