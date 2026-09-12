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No se puede posponer más la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, considera el primer ministro indio

No se puede posponer más la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, considera el primer ministro indio

Sputnik Mundo

El Consejo de Seguridad de la ONU requiere una transformación urgente, declaró el primer ministro de la India, Narendra Modi, durante la sesión de la Cumbre de... 12.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-12T15:02+0000

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Asimismo, Modi sugirió elaborar 10 iniciativas para la reforma del sistema de gobernanza internacional, las cuales podrían plasmarse en una hoja de ruta de cara a la próxima cumbre.Con ello, el primer ministro indio instó a sus colegas del grupo de los BRICS a trabajar en un ambiente de asociación, al igual que asegurar la continuidad en la labor de la alianza."Es muy importante que sentemos las bases adecuadas para esta colaboración. Tenemos que trabajar en un espíritu de asociación", sostuvo.La XVIII Cumbre de los BRICS se celebra del 12 al 13 de septiembre en Nueva Deli.La asociación agrupa a Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, los Emiratos Árabes Unidos e Indonesia. Los países del grupo de los BRICS representan alrededor del 40% del producto interno bruto mundial y casi la mitad de la población del planeta.

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