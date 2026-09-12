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No se puede posponer más la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, considera el primer ministro indio
No se puede posponer más la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, considera el primer ministro indio
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El Consejo de Seguridad de la ONU requiere una transformación urgente, declaró el primer ministro de la India, Narendra Modi, durante la sesión de la Cumbre de... 12.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-12T15:02+0000
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Asimismo, Modi sugirió elaborar 10 iniciativas para la reforma del sistema de gobernanza internacional, las cuales podrían plasmarse en una hoja de ruta de cara a la próxima cumbre.Con ello, el primer ministro indio instó a sus colegas del grupo de los BRICS a trabajar en un ambiente de asociación, al igual que asegurar la continuidad en la labor de la alianza."Es muy importante que sentemos las bases adecuadas para esta colaboración. Tenemos que trabajar en un espíritu de asociación", sostuvo.La XVIII Cumbre de los BRICS se celebra del 12 al 13 de septiembre en Nueva Deli.La asociación agrupa a Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, los Emiratos Árabes Unidos e Indonesia. Los países del grupo de los BRICS representan alrededor del 40% del producto interno bruto mundial y casi la mitad de la población del planeta.
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No se puede posponer más la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, considera el primer ministro indio
El Consejo de Seguridad de la ONU requiere una transformación urgente, declaró el primer ministro de la India, Narendra Modi, durante la sesión de la Cumbre de los BRICS en Nueva Deli. También apuntó varios aspectos a considerar para la alianza.
"La reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya no puede posponerse más. Las negociaciones sobre este asunto deben estar vinculadas a un calendario definido y a resultados claros", indicó.
Asimismo, Modi sugirió elaborar 10 iniciativas para la reforma del sistema de gobernanza internacional, las cuales podrían plasmarse en una hoja de ruta de cara a la próxima cumbre.
Con ello, el primer ministro indio instó a sus colegas del grupo de los BRICS a trabajar en un ambiente de asociación, al igual que asegurar la continuidad en la labor de la alianza.
"Es muy importante que sentemos las bases adecuadas para esta colaboración. Tenemos que trabajar en un espíritu de asociación", sostuvo.
La XVIII Cumbre de los BRICS
se celebra del 12 al 13 de septiembre en Nueva Deli.
La asociación agrupa a Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, los Emiratos Árabes Unidos e Indonesia. Los países del grupo de los BRICS representan alrededor del 40% del producto interno bruto mundial y casi la mitad de la población del planeta.
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