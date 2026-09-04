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"Es una puerta de entrada de divisas": Cuba flexibiliza sus reglas de inversión ante sanciones estadounidenses

"Es una puerta de entrada de divisas": Cuba flexibiliza sus reglas de inversión ante sanciones estadounidenses

Sputnik Mundo

Cuba publicó nuevas normas para impulsar las transformaciones económicas y sociales vinculadas con la inversión y el comercio exteriores, así como el turismo... 04.09.2026, Sputnik Mundo

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En diálogo con Sputnik, el economista y consultor Daniel Torralbas refirió que estas medidas se deben analizar en el contexto de las reformas anunciadas en junio último y de otras modificaciones informadas por estos días, entre ellas, la posibilidad de creación de empresas privadas con más de 100 trabajadores y la reducción de la lista de actividades prohibidas para el sector no estatal.A su juicio, los aspectos principales dentro de las normas asociadas a la inversión extranjera comprenden la posibilidad de asociación comercial directa entre empresarios foráneos y nacionales, que estuvo prohibido, incluso, a partir de 2021 cuando se aprobó la creación de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).En este sentido, el experto subrayó que ahora, por primera vez, ese proceso se puede realizar legalmente entre privados, "sin que el Estado esté por medio, lo que debería conllevar a la entrada de flujos de divisas que no se captaban o llegaban informalmente y con limitaciones".El desafío de operar bajo sancionesPara Torralbas, el segundo cambio significativo es la posibilidad de que las empresas puedan importar y exportar de manera directa. "Eso también ha sido un candado en las operaciones de comercio exterior de la isla y ahora hasta las empresas privadas van a poder importar o exportar sin intermediación estatal".En su consideración, esa medida puede ayudar a que el país caribeño sortee las sanciones de Estados Unidos, cuyo efecto transversaliza toda la economía, pero que persiguen, sobre todo, a las entidades estatales encargadas tradicionalmente de esas gestiones.Por tanto, "las mipymes privadas podrían adquirir alimentos, combustible, que ya está entrando, y otro tipo de bienes de forma directa y sin estar sujetos a la política de Washington".En opinión de Torralbas, el primer objetivo de estas medidas es la atracción de capital fresco en divisas, es decir, "que empiecen a entrar dólares por nuevas rutas en un país que sufre de escasez crónica, por los problemas estructurales de la economía interna y las sanciones externas".No obstante, el especialista advirtió que tampoco se puede sobredimensionar el impacto inmediato o a mediano plazo de estas nuevas disposiciones, ya que se trata de cambios regulatorios, legales y que abren la puerta a transformaciones económicas y de estructura, si bien "no van a ocurrir de la noche a la mañana por varias razones".Agregó que estas leyes llegan en el peor momento de la historia económica reciente de la mayor de las Antillas, "cuando los inversionistas tienen menos interés en traer su capital al país por la amenaza a ser perseguidos y castigados por EEUU, y porque la misma situación interna desaconseja esa inyección de capital, si bien son medidas positivas".Entrada de flujos en divisasDe acuerdo con el economista, tampoco es previsible que los flujos en divisas que comiencen a entrar mediante la alianza entre inversionistas foráneos y sector privado sean muy grandes dado que los negocios no estatales en la isla son pequeños en tamaño, infraestructura, cantidad de trabajadores y financiamiento disponible.En este sentido, "es probable que los montos sean reducidos para comprar una planta pequeña de producción o una flotilla para el transporte de carga o pasajeros. Este tipo de operaciones alivia la situación del país, pero no se repetirá la entrada de ingresos multimillonarios, por lo menos ahora, que sí se dio en la década de 1990 cuando el país se abrió a la inversión extranjera".Indicó que, en esa época, entraron grandes empresas internacionales como el gigante francés Pernod Ricard, la cadena hotelera española Meliá o la empresa energética canadiense Sherritt "que transformaron la estructura de sectores enteros como el turismo, la hostelería y la minería, y que estaban asociadas a compañías del Estado".El entrevistado consideró también que, si bien la desburocratización es relevante en estos casos, también lo es la seguridad en los pagos, la repatriación de las utilidades por los inversionistas, un tipo de cambio estable, la disponibilidad de insumos y reglas claras para la ejecución de esas maniobras comerciales.Sumado a ello, subrayó la necesidad de construir confianza, "un proceso que toma tiempo", ya que "muchos inversionistas se han enfrentado a vaivenes en la política económica, dificultades en la operación, contradicciones entre la ley y la realidad y eso, sin dudas, ha deteriorado la seguridad jurídica y la confianza, entonces reconstruir eso es más difícil que sacarlo en una norma".Sin embargo, a su juicio, publicar estas medidas constituyen ese primer paso para demostrar que se respetarán todas las condiciones.¿Qué falta?Torralbas afirmó que, aunque estas medidas permiten la relación directa entre empresarios privados nacionales y extranjeros, "no se ha publicado el procedimiento a seguir, las reglas para que las partes soliciten la creación de un negocio. No se sabe si continuará ese proceso por la vía centralizada del Consejo de Ministros".Tampoco, agregó, se conocen los sectores prioritarios, aquellos que tendrían un camino más expedito a partir de las necesidades de la nación caribeña o si existen áreas que no están autorizadas, ni los plazos de aprobación de los trámites.Para el académico, si se pierde mucho tiempo en esos procesos se corre el riesgo de desaprovechar también las oportunidades de inversión."Si todo se mantiene igual y cientos de negocios privados piden esa alianza con extranjeros eso se convertirá en un cuello de botella, se perderá tiempo y dinero y puede ocurrir que los solicitantes desistan o que la burocracia sobrepase al interés".Por su parte, Luis René Fernández Tabío, doctor en Ciencias Económicas y profesor de la Universidad de La Habana, refirió en charla para este medio que las nuevas medidas económicas avanzan en la dirección correcta, dado que buscan crear un entorno de mayores oportunidades y seguridad para los negocios, fortalecer la confianza de los inversionistas y ampliar los vínculos entre empresas estatales y privadas.Sin embargo, advirtió que su evolución dependerá de múltiples factores internos y externos, en un contexto de turbulencia de la economía internacional, dificultades estructurales de la mayor de las Antillas y efectos de la guerra económica impuesta por la Casa Blanca desde hace más de seis décadas y el cerco petrolero.Según explicó durante una conferencia de prensa realizada este 3 de septiembre, el vice primer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Óscar Pérez-Oliva Fraga, el paquete normativo incluye el Decreto Ley 128, que modifica la Ley de Inversión Extranjera, y el Decreto Ley 130, que actualiza el Código Civil.En turismo, se aprobaron disposiciones para regular el transporte turístico, las agencias de viajes y la actividad de los guías y, en comercio exterior, la Resolución 126 establece nuevos procedimientos para otorgar, modificar o cancelar facultades y nomenclaturas de mercancías de importación y exportación.

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