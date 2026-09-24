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Tercer día del Debate General de la Asamblea General de la ONU

Tercer día del Debate General de la Asamblea General de la ONU

Sputnik Mundo

En la tercera jornada de la 81.ª Asamblea General de la ONU, los debates sobre Oriente Medio vuelven al centro de la agenda. 24.09.2026, Sputnik Mundo

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, interviene en persona ante la Asamblea, mientras que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, se dirige a los delegados por videoconferencia, tras la resolución del organismo que validó este formato ante las restricciones de visado por parte de EEUU.Sputnik te invita a seguir en directo los informes más actuales de la situación del conflicto en Oriente Medio.

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