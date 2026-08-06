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Expertos de la ONU reclaman a EEUU el fin de las amenazas y las sanciones contra Cuba

Expertos de la ONU reclaman a EEUU el fin de las amenazas y las sanciones contra Cuba

Sputnik Mundo

En los últimos meses, Washington intensificó la presión de las sanciones sobre la isla. El último paquete de sanciones fue aprobado el 23 de julio e incluyó... 06.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-06T13:20+0000

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Según el texto, a causa de las últimas sanciones, "la energía, el transporte, el riego y los servicios básicos están fallando de manera simultánea, afectando de forma desproporcionada a las mujeres, los niños, las personas mayores y otros grupos vulnerables, incluidos los campesinos de la economía rural".Agregó que las agencias de la ONU en la isla ya advirtieron sobre el creciente riesgo de inseguridad alimentaria y la escasez de medicamentos y bienes básicos.Los expertos subrayaron que las medidas coercitivas unilaterales de EEUU contra Cuba violan el Artículo 2 de la Carta de la ONU y forman parte de una estrategia de cambio de régimen.Asimismo, exigieron a Washington cesar las amenazas, revocar las medidas contrarias al derecho internacional, e instaron al Consejo de Seguridad y la Asamblea General a "abordar estas amenazas como asunto de paz y seguridad internacionales".El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden que permite la imposición de aranceles a las importaciones de países que suministran petróleo a Cuba, y también declaró el estado de emergencia por una supuesta amenaza a la seguridad proveniente de la isla.La medida ha exacerbado aún más la escasez de combustible en Cuba, afectando el transporte, la producción de alimentos, la salud y la educación.La Habana afirma que Washington utiliza las sanciones y el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población.

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