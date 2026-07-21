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¿Cómo puede Cuba aprovechar la experiencia de otros países para revitalizar su economía?

¿Cómo puede Cuba aprovechar la experiencia de otros países para revitalizar su economía?

Sputnik Mundo

El Gobierno de Cuba aprobó recientemente uno de los mayores paquetes de transformaciones de su historia reciente. Se trata de 176 medidas para reactivar las... 21.07.2026, Sputnik Mundo

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Estas reformas se anuncian en un contexto de crisis aguda marcado por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense y las nuevas sanciones energéticas que han reducido drásticamente el suministro de combustible a la isla y aumentado la cantidad de horas de apagones.Recientemente, el presidente Miguel Díaz-Canel reconoció haber analizado los cambios impulsados en China desde finales de la década de 1970 y en Vietnam desde mediados de los años 1980, que determinaron el progreso económico y sacaron a cientos de millones de personas de la pobreza.Referencia de experiencias foráneasEduardo Regalado Florido, estudioso del Centro de Investigaciones de Política Internacional, afirmó en diálogo con Sputnik que la isla busca adaptar elementos concretos como la diversificación de formas de gestión no estatal y la descentralización de la toma de decisiones empresariales, inspirados en las reformas de apertura y modernización productiva de China.Para el académico, la metodología de proyectos piloto para implementar cambios graduales, como se observa en las medidas de actualización del modelo económico cubano, refleja un aprendizaje estratégico directo de la experiencia del gigante asiático, un enfoque que permite evaluar el impacto de las políticas públicas antes de su generalización para minimizar los riesgos sistémicos.A su juicio, la planificación centralizada y el papel rector del Partido Comunista en la dirección de la economía se mantienen como pilares innegociables. En este sentido, "la adaptación cubana no implica una copia mecánica, sino una apropiación crítica que respeta las particularidades históricas y sociales de la isla".En su opinión, entre los elementos del modelo chino que podrían adaptarse a la realidad cubana se encuentran aquellos que no requieren cambios estructurales radicales en el sistema de propiedad o en la organización territorial, entre ellos, la autonomía empresarial para retener ganancias y tomar decisiones sobre inversiones, empleo y precios, así como la apertura a la inversión extranjera en sectores estratégicos como la biotecnología y las energías renovables.Papel del mercadoPor su parte, Oscar Julián Villar Barroso, doctor en Ciencias Históricas, reconoció en charla con este medio que la diferencia entre las reformas chinas y vietnamitas de las primeras etapas y las que pretende efectuar Cuba actualmente "es abismal".Añadió que en los casos específicos de Hanói y Pekín, las transformaciones respondieron a una situación concreta: "Fueron pensadas, meditadas e implementadas en momentos en que ambos países tenían una situación económica y social muy compleja; China acababa de salir de la Revolución Cultural y Vietnam de una guerra tremenda con Estados Unidos".Regalado Florido puntualizó que la reproducción literal del denominado socialismo de mercado "no es viable ni deseable, dadas las condiciones históricas, demográficas y geopolíticas sustancialmente distintas". En este sentido, sostuvo que el país caribeño "ha enfatizado que su proceso de actualización busca perfeccionar el socialismo, no transitar hacia un modelo de mercado puro".No obstante, "Cuba sí puede y debe aprender de la experiencia china en la utilización del mercado como herramienta complementaria a la planificación, siempre bajo el control y la regulación estatal para evitar desigualdades estructurales, así como fortalecer el sector estatal como eje principal, mientras se permiten actores privados que dinamicen la producción de bienes y servicios".¿Qué camino debe seguir la isla?En consideración de Regalado Florido, para que una apertura económica en Cuba genere resultados productivos similares a los de los países asiáticos mencionados, es condición sine qua non el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde hace más de 60 años, que distorsiona cualquier esfuerzo de inserción internacional.De igual manera, "se requiere un marco jurídico estable y transparente que brinde seguridad a la inversión extranjera directa, alineado con las leyes de actualización del modelo económico que buscan atraer capital sin ceder soberanía; la formación de capital humano especializado en gestión empresarial, tecnología e innovación es otra condición fundamental".El académico subrayó, asimismo, que la mayor de las Antillas necesita profundizar en la modernización de su infraestructura logística y energética, áreas donde la cooperación con China ha identificado potencialidades, pero que aún requieren volúmenes de inversión que el presupuesto nacional no puede cubrir por sí solo.Opinó también que se necesita de estabilidad macroeconómica, incluida la consolidación de la unificación monetaria, iniciada en 2021, y el control de la inflación "es un requisito indispensable para que los mecanismos de mercado funcionen como incentivos a la producción y no como generadores de distorsiones especulativas".Un país con condiciones excepcionalesEl doctor en Ciencias Filosóficas Mariano Bullón Méndez aseguró a este medio que la isla necesita recuperar la credibilidad financiera para atraer la inversión extranjera en condiciones excepcionales, entre ellas, la Ley Helms-Burton, el cerco energético, el bloqueo estadounidense y las medidas complementarias contra empresas y funcionarios.Indicó que el bloqueo impuesto por Washington puede aminorarse mediante las empresas mixtas en el exterior, la ayuda oficial para el desarrollo, el comercio local, los vínculos con los BRICS, la Unión Económica Euroasiática y a partir de la consolidación de las relaciones con socios comerciales como China y Rusia.

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