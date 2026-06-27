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¿Podrá Cuba recuperar su sector turístico con las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno?

¿Podrá Cuba recuperar su sector turístico con las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno?

Sputnik Mundo

El Gobierno de Cuba aprobó un paquete de reformas para enfrentar la caída del turismo, considerado como uno de los motores de la economía en la isla, tras una... 27.06.2026, Sputnik Mundo

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La estrategia comprende mayor apertura al sector privado y la inversión extranjera en la denominada industria sin humo e incluye la autorización para que actores no estatales y empresas mixtas operen agencias de viajes, negocios de renta de vehículos y servicios de guías turísticos, así como facilidades encaminadas a la creación de esquemas de arrendamiento y gestión de marinas.En este sentido, las nuevas disposiciones autorizan todas las modalidades de negocio e inversiones inmobiliarias en destinos turísticos claves y zonas de alto potencial como Los Cayos, el municipio capitalino de La Habana Vieja y Trinidad, ubicado en la central provincia de Sancti Spíritus, sumado a la posibilidad de venta de inmuebles a cubanos residentes en la isla y el exterior, previa evaluación.Según cifras oficiales, el país recibió entre enero y mayo del presente año 359.491 visitantes internacionales, un 58% menos que en similar período del año precedente. El sector, valorado como una de las tres mayores fuentes de divisas en el país, recibió también el impacto de la paralización de vuelos por falta de combustible y la salida de cadenas hoteleras extranjeras.Desarrollo del sector extrahoteleroPara el doctor en Ciencias Filosóficas, Mariano Bullón Méndez, investigador del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM), esta reforma integral —que abarca de manera general más de 170 medidas en 23 ejes principales de la vida social y económica— "resulta pertinente y da prioridad a urgencias como energía, alimentación e inversión extranjera".De acuerdo con el profesor e investigador titular, la infraestructura extrahotelera —hacia donde van dirigidos muchos de estos cambios— "sí hay que ampliarla para dar nuevas opciones a los viajeros, unido al desarrollo del turismo científico, de eventos y ecológico, y la creación, por ejemplo, de parques de diversiones y el fomento de lugares naturales para apreciar la flora y la fauna"."Debemos aprovechar nuestras potencialidades. No centrarnos en cuestiones como los campos de golf. Muy poca gente que viene a Cuba lo practica, además de que es muy caro y lleva mucha agua. Hemos hecho dos intentos y no hemos terminado de construir ninguno de esos campos. Son millones invertidos. ¿Qué debemos hacer? Hay que pensar en las cosas urgentes", remarcó.En su opinión, ese sector "deja dinero", pero "consume más de la mitad de los ingresos que deben revertirse en el propio turismo, una esfera muy cara, pues se deben importar muchos insumos".¿Qué opinan los actores privados?Por su parte, Luis Deulofeu, dueño de la casa de renta MogoteArt situada en el Valle de Viñales, en la occidental provincia de Pinar del Río, manifestó a Sputnik que la isla debe ofrecer nuevamente "confianza, seguridad, higiene social, garantías, servicio eléctrico y una conectividad moderna" para que exista turismo de calidad."Toda apertura económica es bienvenida y constituye algo positivo", reconoció. Además, consideró que Cuba debe "crecer y producir por sí misma" y, a la par, invertir en energía eléctrica y carreteras, ya que "los taxistas no quieren venir a Viñales por el estado de las calles y desvían a los turistas hacia otros polos como Matanzas".Para Gabriel Pérez, dueño de un proyecto de harinas artesanales denominado Bacoretto, las nuevas medidas pueden representar un cambio real en el escenario actual cubano, siempre que las mismas se implementen en el corto y mediano plazo.En su opinión, las disposiciones orientadas al sector turístico abren oportunidades para el impulso de actividades hasta el momento prohibidas para los privados. Sin embargo, reconoció que factores externos e internos pueden frenar aún la puesta en marcha de algunas de ellas.Asimismo, consideró que, independientemente de quiénes operen las instalaciones destinadas al ocio y la recreación, es necesario invertir en el entorno de esos inmuebles, pues "para ningún turista resultará atractiva una ciudad apagada y que no brinde servicios y opciones básicas".Temas económicos urgentesA juicio de Bullón Méndez, una de las primeras cuestiones que deben resolverse es la supresión de los frenos en la entrega de tierras, "el principal medio de producción de alimentos". Agregó que "la industria agroalimentaria está descapitalizada y es importante reducir las importaciones, pues importamos alrededor de 2.000 millones de dólares de esos insumos".En su consideración, "hay que transformar la estructura de la inversión bruta de capital fijo para que la realidad también cambie", sobre todo dirigir ese financiamiento hacia el sector primario, referido a la obtención de alimentos —agricultura, silvicultura y pesca—, y secundario, alusivo a la elaboración y la industria.De igual manera, señaló que esta es una nación bloqueada y las compañías extranjeras enfrentan riesgos y posibles sanciones si deciden hacer negocios con La Habana. Washington prohíbe además el turismo de ciudadanos estadounidenses a la isla y establece la obligatoriedad del registro de todas las transacciones relacionadas con viajes a esta nación, durante un mínimo de cinco años."Una de las cuestiones que incide en los procesos inflacionarios actuales es la reducción de la entrada de divisas como consecuencia de la disminución de los viajeros. Eso determina que el dólar y el euro aumenten su valor en el mercado informal respecto a la moneda nacional y eso se refleja luego en la política de precios. Para ayudar a resolver esto, hay que aplicar un plan antiinflacionario", dijo.Remarcó que el Banco Central es una de las piezas claves de esas transformaciones; "tiene que jugar un papel más activo, poner tasas de interés más positivas o que rebasen los niveles de inflación para incentivar que entre el dinero", y "hacer cosas internas para atraer capital foráneo, entre ellas, una nueva Ley de Inversión Extranjera porque la actual es de 2014".

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