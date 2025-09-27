https://noticiaslatam.lat/20250927/mipymes-en-cuba-como-mantenerse-entre-los-actores-economicos-fundamentales-y-trascender-al-plano-1166933398.html

Mipymes en Cuba: cómo mantenerse entre los actores económicos fundamentales y trascender al plano internacional

Mipymes en Cuba: cómo mantenerse entre los actores económicos fundamentales y trascender al plano internacional

Sputnik Mundo

En La Habana se realizó la sexta edición del Circuito Networking Cuba, dedicado al empresariado de distintos territorios y sectores en la isla, con temáticas... 27.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-27T04:18+0000

2025-09-27T04:18+0000

2025-09-27T04:34+0000

américa latina

cuba

la habana

eeuu

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/1b/1166933726_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_28a73a0f5c2a0971ec5f8d195ff36f00.jpg

En septiembre de 2021, el Gobierno de la isla aprobó reformas en el sector privado que determinarían un aumento en su tamaño y alcance, entre ellas la autorización de empresas—lo cual permitió la creación de más de 11.000 mipymes—, los ajustes en las dimensiones del trabajo por cuenta propia (TCP) y el incremento de la actividad económica privada.Según la normativa de la nación caribeña, estas formas de gestión tienen como propósito fundamental la producción de bienes y la prestación de servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad y contribuyan al progreso del país.En este sentido, el doctor en ciencias Juan Triana Cordoví consideró en diálogo con Sputnik que esos actores económicos, además de sobrevivir, pueden crecer y desarrollarse en el contexto actual: "Las mipymes en Cuba, como en cualquier parte del mundo, son hoy una necesidad y la vida cotidiana lo ha demostrado, ellas constituyen la base del tejido empresarial".Para su perdurabilidad "no pueden dejarse vencer por las malas noticias, deben ser emprendedoras, ejercitar su capacidad de adecuación a las condiciones de la economía nacional y a las situaciones imprevistas; existe actualmente una ralentización en el proceso de autorización y un listado grande de mipymes a la espera de su aprobación, lo mejor que pudiera pasar es que eso se solucione".El profesor titular del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana mencionó, asimismo, algunas de sus ventajas, entre ellas mayor flexibilidad y facilidad de ajustarse muy rápido a las exigencias del mercado nacional y foráneo, así como la posibilidad real de internacionalización a partir de un buen liderazgo, aprendizaje y conocimiento sobre el mercado.Desafíos en la internacionalizaciónPor su parte, el doctor en Ciencias, Alejandro Vigil Iduate, profesor titular de Derecho Mercantil y de Seguros de la Universidad de La Habana y abogado del Bufete Internacional S.A. señaló a Sputnik que entre los retos actuales de las mipymes está el componente legislativo, con las variaciones de la normativa cubana.Asimismo, los mecanismos financieros, sobre todo por la falta de acceso oficial a las divisas y las acciones de agresión estadounidense contra el país antillano. "Los desafíos son inmensos, pero tienen la oportunidad de enfrentar estas dificultades, buscar nuevos espacios y escenarios, articularse entre ellas y apropiarse de cadenas de valor", dijo.A juicio del analista, "se debe lograr que la visión de solución no sea emigrar, sino trabajar aquí; ciertamente en el exterior existen oportunidades, pero hay que aprovecharlas en función de mejorar los negocios locales. En este sentido, las empresas privadas cubanas pueden expandirse al contexto internacional en modalidades como filiales, sucursales y comercialización de marcas".Para el académico, uno de los nichos factibles en este camino de la internacionalización son los servicios tecnológicos: "La apuesta está en que el empresariado nacional confíe, se propague, se fortalezca y se mantenga, yo creo que las mipymes llegaron para quedarse".Sobre el tema, Otto Batista Soler, director comercial del negocio privado Dofleini, surgido en 2016, explicó a este medio que casi todos los miembros de esa empresa son graduados de universidades de la mayor de las Antillas.De hecho, son los desarrolladores y dan soporte a la Plataforma de Actores Económicos del Ministerio de Economía y Planificación, la principal vía para realizar las solicitudes de constitución de las mipymes y de las Cooperativas No Agropecuarias: "Todo lo novedoso que aprendemos de los clientes internacionales lo incorporamos en herramientas para el mercado local".Detalló que "la exportación en nuestro sector es relativamente fácil y sencilla porque no precisamos de contenedores, barcos, ni grandes costos para la internacionalización, utilizamos internet y herramientas que están en la nube; nuestra estrategia comercial ha sido prestar un muy buen servicio, no pagamos campañas publicitarias, pues son los clientes quienes nos recomiendan".Dofleini labora con usuarios de Estados Unidos, Alemania, España, Canadá y, más recientemente, México en el desarrollo de aplicaciones web sobre plataformas internacionales como Microsoft Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud y Amazon Web Services, desde sitios web corporativos hasta programas para informatizar los flujos de procesos específicos.Dinamización del sector estatalGina de la Fe Toledo, presidenta de Skhole S.R.L y Elohks S.L y fundadora del Circuito Networking Cuba, indicó que ese evento está enfocado en la alianza público-privada, "una unión muy necesaria para el país en este momento", y señaló que el primer paso de las mipymes hacia el mercado externo debe ser la preparación.En su consideración, este actor económico es hoy vital "si existieran más empresas privadas, el mercado y los precios se regularían frente a una mayor oferta; no se trata de suplantar a la empresa estatal en su nivel de rector de la economía, sino de una complementariedad que tribute en mayor desarrollo para el país".Un ejemplo de esta alianza público-privada es la sostenida entre la mipyme Torre Fuerte, centrada en el mantenimiento industrial y tecnológico, los servicios técnicos especializados en automática, electrónica, electricidad, maquinado, soldadura y transformación energética, y la empresa Navegación Caribe.De acuerdo con su presidente, Maykel Torres López, el negocio se encarga también de la reparación de controles automáticos de barcos: "Nuestros ingenieros eléctricos, automáticos y mecánicos han sido capaces de mantener disponible la flota cubana de remolcadores y la ejecución de las maniobras de atraque y desatraque de buques mercantes".Más del 95% de sus clientes corresponden al sector estatal de esferas como la salud y el turismo, y la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. "Reparamos lavadoras industriales de algunos hospitales tras la retirada del país de los proveedores extranjeros de esa tecnología, y hasta hace un año arreglamos las autoclaves de esas instalaciones sanitarias", explicó.De acuerdo con reportes de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONEI) en 2024 el sector privado superó por primera vez al estatal en ventas minoristas pues, según los datos, las familias adquieren el 55% de los productos de consumo en puntos comerciales privados.

https://noticiaslatam.lat/20250926/1166927517.html

https://noticiaslatam.lat/20250925/1166879123.html

https://noticiaslatam.lat/20250917/1166584953.html

cuba

la habana

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

cuba, la habana, eeuu, 💬 opinión y análisis