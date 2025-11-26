https://noticiaslatam.lat/20251126/nuevas-medidas-para-impulsar-capital-extranjero-podrian-oxigenar-la-economia-cubana-dice-un-experto-1168832616.html

Nuevas medidas para impulsar capital extranjero podrían oxigenar la economía cubana, dice un experto

Nuevas medidas para impulsar capital extranjero podrían oxigenar la economía cubana, dice un experto

Sputnik Mundo

Las autoridades de Cuba anunciaron nuevas medidas encaminadas al fomento de actividades comerciales y la dinamización de la inversión extranjera en la isla... 26.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-26T15:14+0000

2025-11-26T15:14+0000

2025-11-26T15:14+0000

américa latina

cuba

eeuu

📈 mercados y finanzas

inversiones

💬 opinión y análisis

rusia

venezuela

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/01/1168080557_0:123:2560:1563_1920x0_80_0_0_ffcc3d889c80f3433c5694426d135b43.jpg

Durante el VIII Foro de Inversiones, donde se muestran las propuestas más atractivas de la 41 Feria Internacional de La Habana (Fihav-2025), el vice primer ministro y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, refirió que las iniciativas forman parte del programa nacional para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.El objetivo es el aumento de las actividades operativas y la simplificación de procedimientos para la aprobación de negocios.En este sentido, destacan medidas como la creación de nuevas zonas especiales de desarrollo, el incremento de incentivos en el sector inmobiliario, la contratación autónoma de fuerza de trabajo y el acceso a la compra e importación de combustibles.Para el economista cubano Omar Everleny Pérez, asesor académico del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo y exprofesor de la Universidad de La Habana, estas iniciativas podrían contribuir a la llegada de más capital extranjero al país, a partir de la voluntad expresada por el Gobierno de la mayor de las Antillas con la incorporación de procesos más simples, ágiles y transparentes.Proyectos para atraer recursosAsimismo, Everleny Pérez consideró que esta resulta una solución similar a la adoptada a comienzos de la década de 1990, cuando Cuba autorizó la apertura de la economía a la inversión extranjera porque la nación caribeña estaba en una situación compleja. De acuerdo con el entrevistado, uno de los mayores incentivos es la posibilidad de administrar instalaciones subutilizadas y adquirir directamente las mercancías en mercados internacionales.No obstante, "se debe arreglar la economía en general, reducir el impacto sanitario, acabar con los problemas de electricidad y sanear el entorno".A su juicio, la isla tiene muchas potencialidades y numerosos hoteles, por tanto, "la oportunidad de arrendar uno de esos espacios de alojamiento, podría ser una opción para evitar su descapitalización y deterioro, pero insisto, si los alrededores de ese lugar experimentan las dificultades de hoy, eso afecta el arribo de turistas".En consideración del experto, es posible que este nuevo paquete ayude a oxigenar la economía, dado que, hasta la fecha, existían demoras en los tiempos de aprobación de los negocios y elementos que frenaban el desarrollo de la inversión extranjera, esto por la cautela en ciertas transacciones.En la opinión de Everleny Pérez, otro de los retos es el aprovechamiento de las ventajas de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, que cuenta con un gran puerto y una moderna terminal de contenedores, sumado a la puesta en marcha de una reforma económica integral, ya que "todavía existen muchos frenos a la actividad productiva del país".Por su parte, Luis René Fernández Tabío, investigador del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional de la Universidad de La Habana, manifestó a Sputnik que "algunos de los elementos planteados abordan problemas concretos y se dirigen en la dirección correcta", pero aún falta que sea un programa integral y sistémico."Hay aspectos muy importantes del marco legal y regulatorio que obstaculizan el buen funcionamiento de la economía e impactan en sectores como la agricultura, industria y servicios. Hasta el momento, no se ha logrado la aprobación de una ley de empresas que unifique el tratamiento de entidades estatales y privadas", aseveró.Según el académico, otro problema fundamental "es lograr un tipo de cambio único. Esto no puede ser solo un deseo: se deben crear las condiciones para su implementación", ponderó.Rusia y Venezuela apuestan por negocios con la islaLuis Villegas, ministro de Comercio Nacional de Venezuela, señaló a Sputnik la relevancia del intercambio comercial entre Cuba y su país, dos naciones sometidas al "peor asedio en la historia de la humanidad por el Gobierno estadounidense, por tanto, este vínculo en Fihav es la mejor demostración de que somos sociedades de paz, plenamente libres y soberanos"."Nuestros empresarios trajeron más de 55 productos con calidad de exportación. Durante la visita del presidente Miguel Díaz-Canel a nuestro pabellón, nos mostró la solidaridad con el pueblo venezolano y nos exhortó a estar más unidos que nunca. Somos un solo pueblo en contra de sanciones, que repudia y exige el cese del ataque a nuestras economías", aseguró.Además, Tatiana Mashkova, vicepresidenta del Consejo Empresarial Rusia-Cuba y directora general del Comité Nacional ruso para la Colaboración Económica con los Países de América Latina, expresó a Sputnik que este año la delegación de la nación euroasiática incluye personalidades como el gobernador de San Petersburgo, Alexandr Beglov, y el presidente de la sección rusa del Comité Empresarial Cuba-Rusia, Azer Talibov.Puntualizó sobre la presencia de 22 compañías de diferentes esferas, entre ellas, construcción de maquinarias, elaboración de herramientas y sector energético, y otra orientada a la producción de luminarias LED de conjunto con fabricantes cubanos, que permite el ahorro de energía eléctrica y, además de ser instaladas en la isla, están destinadas a la venta en países del área.Pese a dificultades internas y el recrudecimiento del bloqueo económico estadounidense, durante 2025 fueron aprobados en suelo cubano 32 nuevos negocios de 13 países, con un capital comprometido de 1.100 millones de dólares.

https://noticiaslatam.lat/20251109/cuba-apuesta-por-su-soberania-tecnologica-en-el-tratamiento-actual-contra-las-arbovirosis-1168300008.html

https://noticiaslatam.lat/20251022/panorama-economico-de-cuba-dificulta-grandemente-el-manejo-de-enfermedades-como-el-dengue-advierte-1167786660.html

https://noticiaslatam.lat/20250928/sector-turistico-cubano-impulsa-recuperacion-en-alianza-con-negocios-privados-pese-a-sanciones-1166956605.html

cuba

eeuu

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

cuba, eeuu, 📈 mercados y finanzas, inversiones, 💬 opinión y análisis, rusia, venezuela