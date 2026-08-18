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Esta región de Colombia necesitará tres años y una cifra millonaria para recuperarse tras terremoto

Esta región de Colombia necesitará tres años y una cifra millonaria para recuperarse tras terremoto

Sputnik Mundo

La alcaldía de Cali (oeste) calcula que la recuperación de la ciudad podría extenderse por unos tres años y requerir recursos de distintas fuentes. Mientras... 18.08.2026, Sputnik Mundo

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El alcalde local, Alejandro Eder, estimó que la reconstrucción de la ciudad tras el terremoto podría requerir alrededor de 10 billones de pesos colombianos (2.5 millones de dólares) y extenderse durante aproximadamente tres años, mientras las autoridades continúan atendiendo a las familias afectadas por el desastre.De acuerdo con el balance presentado desde el Puesto de Mando Unificado, cerca de 400 edificios resultaron afectados por el movimiento telúrico. Las autoridades deberán determinar cuáles pueden continuar siendo habitados, cuáles requieren reparaciones y cuáles representan un riesgo para sus ocupantes.Antes de iniciar plenamente la reconstrucción, Cali deberá afrontar una etapa de emergencia humanitaria, que podría prolongarse durante unos tres meses. Durante este período, las prioridades serán las labores de búsqueda y rescate, la atención de los damnificados y la entrega de soluciones temporales a quienes no pueden regresar a sus viviendas.La alcaldía calcula que la reconstrucción podría tomar entre dos y cuatro años, aunque trabaja con un horizonte de tres años para organizar las obras y los recursos. El objetivo será no solo recuperar las estructuras dañadas, sino reconstruirlas bajo mejores condiciones de seguridad para reducir los riesgos ante futuros desastres.De los 10 billones de pesos colombianos estimados, la administración distrital plantea aportar inicialmente un billón de pesos provenientes de recursos no utilizados del proyecto "Invertir para crecer". A esto se sumarían otros 2 billones de pesos (639 millones de dólares) relacionados con recursos que Cali ha entregado a la Nación durante los últimos 15 años y que, según la propuesta, podrían destinarse a la recuperación de infraestructura.La alcaldía también solicitó disponer de 350.000 millones de pesos (87.500 dólares) que actualmente tienen una destinación diferente. Estos recursos, que serían habilitados mediante el decreto de emergencia, permitirían atender necesidades inmediatas. En conjunto, las tres fuentes sumarían 3,35 billones de pesos (1,07 millones de dólares), por lo que todavía faltarían unos 6,65 billones (2,12 millones de dólares) para alcanzar la estimación total.Entre las obras prioritarias se encuentran la recuperación de colegios, estaciones de bomberos y Policía, servicios públicos y otras instalaciones esenciales para el funcionamiento de la ciudad. Eder propuso además crear un fondo especial de recuperación, inspirado en el mecanismo utilizado tras el terremoto del Eje Cafetero de 1999, para concentrar recursos de distintas fuentes y administrar la reconstrucción.El reto para Cali no se limitará a reparar edificios, pues miles de personas necesitan recuperar condiciones básicas de vivienda y acceso a servicios. Mientras continúan las labores de emergencia, las autoridades deberán completar la evaluación de los inmuebles afectados y establecer las prioridades de intervención para avanzar hacia una reconstrucción que permita a la ciudad recuperar su infraestructura y reducir su vulnerabilidad ante futuras emergencias.

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