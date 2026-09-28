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Último día del Debate General de la Asamblea General de la ONU
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Concluye en Nueva York la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, donde la reforma de la organización global se... 28.09.2026, Sputnik Mundo
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Último día del Debate General de la Asamblea General de la ONU

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Concluye en Nueva York la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, donde la reforma de la organización global se consolidó como uno de los ejes centrales en los discursos de los líderes mundiales.
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