Van 273 fallecidos en Colombia por el sismo, mientras siguen las labores de rescate
© REUTERS Juan Pablo ArbelaezResidentes remueven los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026
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De acuerdo con el más reciente balance de las autoridades, se reportan además 3.824 personas fallecidas a causa del temblor de magnitud 7,4 que impactó al país sudamericano en días recientes. Además, se informó que hay al menos 377 desaparecidos.
"Hasta el presente tenemos el reporte de 40.753 familias afectadas, 97.515 personas, 273 fallecidos. De esos 273 fallecidos, 250 han llegado a Medicina Legal, 227 han sido ya reconocidos y 189 cuerpos han sido entregados a sus familias", dijo el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Tamayo.
Las autoridades mantienen las labores de búsqueda y rescate, mientras avanzan las evaluaciones de daños y la atención de las decenas de miles de personas damnificadas por el desastre.
Las autoridades mantienen las labores de búsqueda y rescate, mientras avanzan las evaluaciones de daños y la atención de las decenas de miles de personas damnificadas por el desastre.
El reporte incluye por primera vez un balance sobre animales afectados por el desastre, con 242 casos registrados, de los cuales 99 animales fueron rescatados y trasladados a albergues dispuestos para su atención y recuperación.
El terremoto de magnitud 7,4 se registró el 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar y golpeó especialmente zonas del oeste de Colombia, con graves afectaciones en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas.
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