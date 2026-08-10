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Sismo en Colombia "es el más fuerte de la última década" en el país, según autoridades
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El terremoto en el noroeste colombiano fue uno de los más graves en los últimos años, de acuerdo con el Servicio Geológico de la nación sudamericana. 10.08.2026, Sputnik Mundo
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El funcionario resaltó que, tras el movimiento telúrico, se registraron dos réplicas, una de 2,8 y otra de 4,8 de magnitud. "Fue sentido en otros países y hay reportes en Venezuela, Ecuador y Panamá. Hay daños de los que tenemos conocimiento por redes sociales, particularmente en Manizales y Pereira (oeste)", puntualizó.
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Sismo en Colombia "es el más fuerte de la última década" en el país, según autoridades

20:20 GMT 10.08.2026
© AP Photo / Vladimir EncimaDaños en iglesia de Pereira, Colombia, tras el terremoto.
Daños en iglesia de Pereira, Colombia, tras el terremoto. - Sputnik Mundo, 1920, 10.08.2026
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El terremoto en el noroeste colombiano fue uno de los más graves en los últimos años, de acuerdo con el Servicio Geológico de la nación sudamericana.
"Informamos la ocurrencia hoy, a las 7:34 de la mañana (12:34 GMT), de un sismo de magnitud 7,4. Es el más fuerte que se ha sentido en la última década en el país y para esa zona hay antecedentes, particularmente el del 23 de noviembre de 1979, que fue de magnitud 7,2", expresó el titular del organismo, Julio Fierro.
El funcionario resaltó que, tras el movimiento telúrico, se registraron dos réplicas, una de 2,8 y otra de 4,8 de magnitud.
"Fue sentido en otros países y hay reportes en Venezuela, Ecuador y Panamá. Hay daños de los que tenemos conocimiento por redes sociales, particularmente en Manizales y Pereira (oeste)", puntualizó.
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