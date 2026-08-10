Sismo en Colombia "es el más fuerte de la última década" en el país, según autoridades
© AP Photo / Vladimir EncimaDaños en iglesia de Pereira, Colombia, tras el terremoto.
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El terremoto en el noroeste colombiano fue uno de los más graves en los últimos años, de acuerdo con el Servicio Geológico de la nación sudamericana.
"Informamos la ocurrencia hoy, a las 7:34 de la mañana (12:34 GMT), de un sismo de magnitud 7,4. Es el más fuerte que se ha sentido en la última década en el país y para esa zona hay antecedentes, particularmente el del 23 de noviembre de 1979, que fue de magnitud 7,2", expresó el titular del organismo, Julio Fierro.
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🔴 El terremoto en el noroeste colombiano fue uno de los más graves en los últimos años, de acuerdo con el Servicio Geológico de la nación sudamericana.
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El funcionario resaltó que, tras el movimiento telúrico, se registraron dos réplicas, una de 2,8 y otra de 4,8 de magnitud.
"Fue sentido en otros países y hay reportes en Venezuela, Ecuador y Panamá. Hay daños de los que tenemos conocimiento por redes sociales, particularmente en Manizales y Pereira (oeste)", puntualizó.
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