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Sismo en Colombia "es el más fuerte de la última década" en el país, según autoridades

Sismo en Colombia "es el más fuerte de la última década" en el país, según autoridades

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El terremoto en el noroeste colombiano fue uno de los más graves en los últimos años, de acuerdo con el Servicio Geológico de la nación sudamericana. 10.08.2026, Sputnik Mundo

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El funcionario resaltó que, tras el movimiento telúrico, se registraron dos réplicas, una de 2,8 y otra de 4,8 de magnitud. "Fue sentido en otros países y hay reportes en Venezuela, Ecuador y Panamá. Hay daños de los que tenemos conocimiento por redes sociales, particularmente en Manizales y Pereira (oeste)", puntualizó.

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