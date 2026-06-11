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Colombia preside el debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Oriente Medio

Colombia preside el debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Oriente Medio

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El Consejo de Seguridad de la ONU reanuda el debate abierto de alto nivel titulado "Avanzando soluciones políticas en Oriente Medio: mediación y diálogo para... 11.06.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik te ofrece la transmisión en directo desde Nueva York. Colombia fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2026-2027. A partir del 1 de junio de 2026 y durante todo el mes, el país ejerce la presidencia del órgano.En esta función, Colombia liderará las reuniones formales e informales del organismo, coordinará su programa de trabajo mensual y promoverá una agenda centrada en la paz, el multilateralismo, la solución pacífica de controversias y la defensa del derecho internacional, de conformidad con la Cancillería colombiana.

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