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Colombia preside el debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Oriente Medio
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El Consejo de Seguridad de la ONU reanuda el debate abierto de alto nivel titulado "Avanzando soluciones políticas en Oriente Medio: mediación y diálogo para... 11.06.2026, Sputnik Mundo
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Sputnik te ofrece la transmisión en directo desde Nueva York. Colombia fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2026-2027. A partir del 1 de junio de 2026 y durante todo el mes, el país ejerce la presidencia del órgano.En esta función, Colombia liderará las reuniones formales e informales del organismo, coordinará su programa de trabajo mensual y promoverá una agenda centrada en la paz, el multilateralismo, la solución pacífica de controversias y la defensa del derecho internacional, de conformidad con la Cancillería colombiana.
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Colombia preside el debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Oriente Medio
El Consejo de Seguridad de la ONU reanuda el debate abierto de alto nivel titulado "Avanzando soluciones políticas en Oriente Medio: mediación y diálogo para una paz duradera", enmarcado en el orden del día "Mantenimiento de la paz y la seguridad internacional".
Sputnik te ofrece la transmisión en directo desde Nueva York.
Colombia fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2026-2027. A partir del 1 de junio de 2026 y durante todo el mes, el país ejerce la presidencia del órgano.
En esta función, Colombia liderará las reuniones formales e informales del organismo, coordinará su programa de trabajo mensual y promoverá una agenda centrada en la paz, el multilateralismo, la solución pacífica de controversias y la defensa del derecho internacional, de conformidad con la Cancillería colombiana.
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