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Zonas de difícil acceso y lluvias dificultan labores de rescate en Colombia, alerta la Cruz Roja
Zonas de difícil acceso y lluvias dificultan labores de rescate en Colombia, alerta la Cruz Roja
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El acceso complejo a ciertas zonas del occidente colombiano, los daños a la infraestructura y las condiciones meteorológicas adversas —como las lluvias e... 14.08.2026, Sputnik Mundo
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Como en muchos movimientos telúricos que han sucedido en América Latina, la sociedad civil ha jugado un papel fundamental en los momentos posteriores a la tragedia. Tal es el caso de Colombia y la Cruz Roja, organización desde la cual cientos de rescatistas, paramédicos, médicos y todo tipo de profesionales en emergencias se ponen al servicio del pueblo colombiano, que lleva ya casi cuatro días sufriendo las secuelas de un terremoto de 7,4 grados que ha dejado al menos 274 muertos, casi 4.000 heridos, 377 desaparecidos, 172 edificios colapsados y unas 12.500 viviendas destruidas, según el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD). Tras un sismo de alta intensidad, son naturales las interrupciones y afectaciones de carreteras, autopistas y caminos, lo que dificulta siempre las labores de rescate. Eso, dice Kuttothara, es lo que ha padecido en los últimos días el personal desplegado por la Cruz Roja colombiana, que también se ha tenido que enfrentar a decenas de réplicas que, aunque son de intensidad media, resultan peligrosas porque muchas construcciones están dañadas, añade. Aunque afirma que cualquier donación de víveres es bienvenida por el pueblo colombiano, Kuttothara reconoce que, a más de 72 horas del sismo, la prioridad sigue siendo la remoción de los escombros y la búsqueda de personas, con o sin vida. De igual modo, ante los daños a la infraestructura eléctrica y el sistema sanitario, la Cruz Roja colombiana desplegará una planta eléctrica y un generador eléctrico para apoyar al hospital de Dosquebradas en Risaralda.Unidad en medio de la tragediaY es que, a menos de dos meses de que un par de destructivos terremotos sacudieran Venezuela —dejando unos 6.300 muertos y alrededor de 73.000 heridos— , Colombia vive ahora una fatalidad similar, con tres días declarados de luto de manera oficial. El país, además, atraviesa por un momento político complejo. Justo cuando sucedió el sismo, Abelardo de la Espriella llevaba apenas tres días como nuevo presidente en medio de una fuerte confrontación entre su Administración y la anterior de Gustavo Petro. Asimismo, declaró estado de emergencia económica nacional para crear un fondo especial a través del cual se canalizarán recursos locales e internacionales para rehabilitar hospitales, instituciones educativas, edificios residenciales, carreteras y aeropuertos afectados por el sismo.El banco de inversión brasileño BTG Pactual ha calculado que, en un principio, se necesitarían 6.350 millones de dólares —alrededor de 1% del PIB colombiano— para reconstruir los daños más severos de la nación sudamericana. En ese sentido, Kuttothara destaca la importancia de que haya cohesión entre gobierno, el sector privado, la sociedad civil y la comunidad internacional para que Colombia supere poco a poco la tragedia que enfrenta. Por ello, apunta, la Cruz Roja colombiana participa en una sesión extraordinaria del Comité Nacional de Gestión de Desastres, convocada por la UNGRD y presidida por el presidente De la Espriella.
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Zonas de difícil acceso y lluvias dificultan labores de rescate en Colombia, alerta la Cruz Roja

01:16 GMT 14.08.2026 (actualizado: 01:48 GMT 14.08.2026)
© Foto : X / @cruzrojacolEquipos de rescate tras el sismo de 7,4 grados en el occidente de Colombia
Equipos de rescate tras el sismo de 7,4 grados en el occidente de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 14.08.2026
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Eduardo Bautista
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El acceso complejo a ciertas zonas del occidente colombiano, los daños a la infraestructura y las condiciones meteorológicas adversas —como las lluvias e inundaciones— son algunos de los factores que dificultan las labores de búsqueda y rescate en el país latinoamericano tras el devastador sismo del 10 de agosto pasado, advierte la Cruz Roja.
Como en muchos movimientos telúricos que han sucedido en América Latina, la sociedad civil ha jugado un papel fundamental en los momentos posteriores a la tragedia. Tal es el caso de Colombia y la Cruz Roja, organización desde la cual cientos de rescatistas, paramédicos, médicos y todo tipo de profesionales en emergencias se ponen al servicio del pueblo colombiano, que lleva ya casi cuatro días sufriendo las secuelas de un terremoto de 7,4 grados que ha dejado al menos 274 muertos, casi 4.000 heridos, 377 desaparecidos, 172 edificios colapsados y unas 12.500 viviendas destruidas, según el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD).

"Hay que resaltar que este sismo se sintió en más de 12 departamentos de Colombia, es decir, en más de 300 municipios. Los cuatro departamentos más afectados son Chocó, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca. Ahí es donde ahora se concentra la necesidad humanitaria más grande", dice en entrevista con Sputnik Marianna Kuttothara, jefa de desastres, crisis y clima de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja de las Américas.

Tras un sismo de alta intensidad, son naturales las interrupciones y afectaciones de carreteras, autopistas y caminos, lo que dificulta siempre las labores de rescate. Eso, dice Kuttothara, es lo que ha padecido en los últimos días el personal desplegado por la Cruz Roja colombiana, que también se ha tenido que enfrentar a decenas de réplicas que, aunque son de intensidad media, resultan peligrosas porque muchas construcciones están dañadas, añade.
"También hay que tener en cuenta la lluvia. Nuestros equipos nos cuentan que en Chocó, el departamento donde fue el epicentro del terremoto, hay pronósticos de lluvia, lo que muchas veces dificulta las actividades de rescate", apunta Kuttothara, quien agrega que también es una prioridad salvaguardar la vida del personal de la Cruz Roja.
Aunque afirma que cualquier donación de víveres es bienvenida por el pueblo colombiano, Kuttothara reconoce que, a más de 72 horas del sismo, la prioridad sigue siendo la remoción de los escombros y la búsqueda de personas, con o sin vida.

"Todavía estamos en esa ventana crítica para salvar vidas. El equipo de la Cruz Roja colombiana ha desplegado más de 190 personas dedicadas sólo a la búsqueda y el rescate", señala.

De igual modo, ante los daños a la infraestructura eléctrica y el sistema sanitario, la Cruz Roja colombiana desplegará una planta eléctrica y un generador eléctrico para apoyar al hospital de Dosquebradas en Risaralda.

Unidad en medio de la tragedia

Y es que, a menos de dos meses de que un par de destructivos terremotos sacudieran Venezuela —dejando unos 6.300 muertos y alrededor de 73.000 heridos— , Colombia vive ahora una fatalidad similar, con tres días declarados de luto de manera oficial. El país, además, atraviesa por un momento político complejo. Justo cuando sucedió el sismo, Abelardo de la Espriella llevaba apenas tres días como nuevo presidente en medio de una fuerte confrontación entre su Administración y la anterior de Gustavo Petro.

"Mi llamado hoy es a la unidad inquebrantable de la nación. Rodeemos a las víctimas y a las familias que hoy sufren este embate con la grandeza y la solidaridad que definen nuestro carácter patriótico", sostuvo De la Espriella.

Asimismo, declaró estado de emergencia económica nacional para crear un fondo especial a través del cual se canalizarán recursos locales e internacionales para rehabilitar hospitales, instituciones educativas, edificios residenciales, carreteras y aeropuertos afectados por el sismo.
El banco de inversión brasileño BTG Pactual ha calculado que, en un principio, se necesitarían 6.350 millones de dólares —alrededor de 1% del PIB colombiano— para reconstruir los daños más severos de la nación sudamericana.
En ese sentido, Kuttothara destaca la importancia de que haya cohesión entre gobierno, el sector privado, la sociedad civil y la comunidad internacional para que Colombia supere poco a poco la tragedia que enfrenta. Por ello, apunta, la Cruz Roja colombiana participa en una sesión extraordinaria del Comité Nacional de Gestión de Desastres, convocada por la UNGRD y presidida por el presidente De la Espriella.

"Se ha movilizado personal de salud no sólo para dar atención física, sino también apoyo psicosocial. Este desastre es algo que se va a vivir a largo plazo no sólo en lo emocional y psicológico, también en la recuperación. Y aquí hablamos de resiliencia, de gente que volverá a empezar desde cero", dice.

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