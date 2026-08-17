https://noticiaslatam.lat/20260817/se-normaliza-en-su-totalidad-el-servicio-electrico-en-cali-tras-terremoto-en-colombia----1174698084.html

Se normaliza en su totalidad el servicio eléctrico en Cali tras terremoto en Colombia

Se normaliza en su totalidad el servicio eléctrico en Cali tras terremoto en Colombia

Sputnik Mundo

Después del sismo ocurrido el 10 de agosto en el noroeste colombiano, las autoridades de una de las regiones afectadas anunciaron que la energía eléctrica ha... 17.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-17T00:40+0000

2026-08-17T00:40+0000

2026-08-17T00:40+0000

américa latina

sociedad

cali

colombia

terremoto en colombia (2026)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/10/1174697927_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c85a618268ea38e7983d69bd34f8c170.jpg

Mientras tanto, las labores de búsqueda y remoción de escombros siguen vigentes. En el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dio a conocer un nuevo balance en el que afirma que 289 personas fallecieron a raíz del terremoto.

cali

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, cali, colombia, terremoto en colombia (2026)