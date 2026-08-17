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Se normaliza en su totalidad el servicio eléctrico en Cali tras terremoto en Colombia
Se normaliza en su totalidad el servicio eléctrico en Cali tras terremoto en Colombia
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Después del sismo ocurrido el 10 de agosto en el noroeste colombiano, las autoridades de una de las regiones afectadas anunciaron que la energía eléctrica ha... 17.08.2026, Sputnik Mundo
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Mientras tanto, las labores de búsqueda y remoción de escombros siguen vigentes. En el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dio a conocer un nuevo balance en el que afirma que 289 personas fallecieron a raíz del terremoto.
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Se normaliza en su totalidad el servicio eléctrico en Cali tras terremoto en Colombia

00:40 GMT 17.08.2026
© AP Photo / Ivan ValenciaLas labores de búsqueda siguen en Cali, Colombia.
Las labores de búsqueda siguen en Cali, Colombia. - Sputnik Mundo, 1920, 17.08.2026
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Después del sismo ocurrido el 10 de agosto en el noroeste colombiano, las autoridades de una de las regiones afectadas anunciaron que la energía eléctrica ha vuelto a los hogares de la zona.
"Con el concurso de todas las áreas pertenecientes a la gerencia de energía (...), al día viernes [14 de agosto], ya contábamos con la totalidad de los usuarios con el servicio normalizado, exceptuando algunos transformadores particulares en algunas zonas muy pequeñas, ningún circuito grande", dijo Mario Ocaña, gerente de Energía de Empresas Municipales de Cali (Emcali), en un video publicado en redes sociales.
Mientras tanto, las labores de búsqueda y remoción de escombros siguen vigentes.
En el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dio a conocer un nuevo balance en el que afirma que 289 personas fallecieron a raíz del terremoto.
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