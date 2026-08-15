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De la Espriella pide a Trump suspender temporalmente los aranceles contra Colombia
De la Espriella pide a Trump suspender temporalmente los aranceles contra Colombia
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El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, sostuvo una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien trató la situación tras el... 15.08.2026, Sputnik Mundo
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En la charla, el novel jefe de Estado colombiano solicitó a su par "que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto". Asimismo, De la Espriella calificó la comunicación como "muy amigable y cordial".
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De la Espriella pide a Trump suspender temporalmente los aranceles contra Colombia

21:40 GMT 15.08.2026
© AP Photo / Fernando VergaraAbelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 15.08.2026
© AP Photo / Fernando Vergara
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El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, sostuvo una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien trató la situación tras el terremoto en el noroeste del país sudamericano.
"Le agradecí profundamente toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de EEUU frente a la tragedia que estamos viviendo. El presidente Trump también manifestó sus condolencias por las víctimas del terremoto y su solidaridad con las familias colombianas afectadas", expuso en redes sociales.
En la charla, el novel jefe de Estado colombiano solicitó a su par "que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto".
Asimismo, De la Espriella calificó la comunicación como "muy amigable y cordial".
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