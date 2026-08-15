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De la Espriella pide a Trump suspender temporalmente los aranceles contra Colombia

De la Espriella pide a Trump suspender temporalmente los aranceles contra Colombia

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El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, sostuvo una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien trató la situación tras el... 15.08.2026, Sputnik Mundo

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En la charla, el novel jefe de Estado colombiano solicitó a su par "que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto". Asimismo, De la Espriella calificó la comunicación como "muy amigable y cordial".

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