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Ascienden a más de 100.000 millones de dólares las pérdidas por catástrofes mundiales, según un estudio
Ascienden a más de 100.000 millones de dólares las pérdidas por catástrofes mundiales, según un estudio
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Las pérdidas derivadas de catástrofes naturales alcanzaron los 100.000 millones de dólares durante el primer semestre del 2026, de acuerdo con un estudio... 17.08.2026, Sputnik Mundo
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En los resultados del estudio se establece que la cifra está por debajo de los promedios recientes, pero esto no implica que el riesgo haya bajado.Entre los principales desastres naturales analizados se encuentran los terremotos de Venezuela y Colombia, los cuales "son un triste recordatorio de que los sismos siguen siendo un riesgo constante en gran parte de América Latina, con el potencial de devastar vidas, comunidades y economías locales en cuestión de instantes".Si bien en el caso de Venezuela no hay una cifra exacta de pérdidas por los terremotos del pasado, Swiss Re estimó que ondaría los 20.000 millones de dólares. De esta cantidad, solo una pequeña parte estaría cubierta por aseguradoras, ya que en el país sudamericano este servicio no tiene mucha penetración.Entre los factores que el estudio First-half 2026 insured natural catastrophes losses below tren, rising risks señala como causas de las pérdidas, está tener mayor exposición en una zona de riesgo y el incremento de los costos de reconstrucción.Sobre este último punto, el presidente de reaseguros para América Latina y el Caribe de Swiss Re, Santiago Arechaga, destacó que, si bien los desastres no se pueden predecir, la reacción y las herramientas para atenderlos una vez que ocurren sí se pueden planificar.En este sentido, indicó que las pólizas de seguros cubrieron el 42% de las pérdidas económicas registradas en este rubro durante el primer semestre, en contraste con el 33% que fue la media durante los últimos 30 años."El sector asegurador tiene un papel importante que desempeñar, trabajando junto con gobiernos, empresas y comunidades para fortalecer la resiliencia, facilitar que más personas y empresas accedan a protección financiera frente a desastres naturales y contribuir a una recuperación más rápida después de eventos catastróficos", declaró Arechaga, según el reporte del diario mexicano La Jornada.
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Ascienden a más de 100.000 millones de dólares las pérdidas por catástrofes mundiales, según un estudio

06:35 GMT 17.08.2026
© AP Photo / Emrah GurelEdificio colapsado tras sismos en Turquía
Edificio colapsado tras sismos en Turquía - Sputnik Mundo, 1920, 17.08.2026
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Las pérdidas derivadas de catástrofes naturales alcanzaron los 100.000 millones de dólares durante el primer semestre del 2026, de acuerdo con un estudio realizado por el Swiss Re Institute.
En los resultados del estudio se establece que la cifra está por debajo de los promedios recientes, pero esto no implica que el riesgo haya bajado.
Entre los principales desastres naturales analizados se encuentran los terremotos de Venezuela y Colombia, los cuales "son un triste recordatorio de que los sismos siguen siendo un riesgo constante en gran parte de América Latina, con el potencial de devastar vidas, comunidades y economías locales en cuestión de instantes".
Si bien en el caso de Venezuela no hay una cifra exacta de pérdidas por los terremotos del pasado, Swiss Re estimó que ondaría los 20.000 millones de dólares. De esta cantidad, solo una pequeña parte estaría cubierta por aseguradoras, ya que en el país sudamericano este servicio no tiene mucha penetración.
Un rescatista trabaja en el lugar de un edificio derrumbado tras el terremoto en Cali, Colombia, el 14 de agosto de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 16.08.2026
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Entre los factores que el estudio First-half 2026 insured natural catastrophes losses below tren, rising risks señala como causas de las pérdidas, está tener mayor exposición en una zona de riesgo y el incremento de los costos de reconstrucción.
Sobre este último punto, el presidente de reaseguros para América Latina y el Caribe de Swiss Re, Santiago Arechaga, destacó que, si bien los desastres no se pueden predecir, la reacción y las herramientas para atenderlos una vez que ocurren sí se pueden planificar.
En este sentido, indicó que las pólizas de seguros cubrieron el 42% de las pérdidas económicas registradas en este rubro durante el primer semestre, en contraste con el 33% que fue la media durante los últimos 30 años.
"El sector asegurador tiene un papel importante que desempeñar, trabajando junto con gobiernos, empresas y comunidades para fortalecer la resiliencia, facilitar que más personas y empresas accedan a protección financiera frente a desastres naturales y contribuir a una recuperación más rápida después de eventos catastróficos", declaró Arechaga, según el reporte del diario mexicano La Jornada.
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