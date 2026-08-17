https://noticiaslatam.lat/20260817/ascienden-a-mas-de-100000-millones-de-dolares-las-perdidas-por-catastrofes-mundiales-segun-un-1174697381.html

Ascienden a más de 100.000 millones de dólares las pérdidas por catástrofes mundiales, según un estudio

Ascienden a más de 100.000 millones de dólares las pérdidas por catástrofes mundiales, según un estudio

Sputnik Mundo

Las pérdidas derivadas de catástrofes naturales alcanzaron los 100.000 millones de dólares durante el primer semestre del 2026, de acuerdo con un estudio... 17.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-17T06:35+0000

2026-08-17T06:35+0000

2026-08-17T06:35+0000

venezuela

colombia

medioambiente

terremoto

desastres naturales

internacional

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/02/0e/1135742944_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dba3dce647316caf4a6d82e0b21bbee2.jpg

En los resultados del estudio se establece que la cifra está por debajo de los promedios recientes, pero esto no implica que el riesgo haya bajado.Entre los principales desastres naturales analizados se encuentran los terremotos de Venezuela y Colombia, los cuales "son un triste recordatorio de que los sismos siguen siendo un riesgo constante en gran parte de América Latina, con el potencial de devastar vidas, comunidades y economías locales en cuestión de instantes".Si bien en el caso de Venezuela no hay una cifra exacta de pérdidas por los terremotos del pasado, Swiss Re estimó que ondaría los 20.000 millones de dólares. De esta cantidad, solo una pequeña parte estaría cubierta por aseguradoras, ya que en el país sudamericano este servicio no tiene mucha penetración.Entre los factores que el estudio First-half 2026 insured natural catastrophes losses below tren, rising risks señala como causas de las pérdidas, está tener mayor exposición en una zona de riesgo y el incremento de los costos de reconstrucción.Sobre este último punto, el presidente de reaseguros para América Latina y el Caribe de Swiss Re, Santiago Arechaga, destacó que, si bien los desastres no se pueden predecir, la reacción y las herramientas para atenderlos una vez que ocurren sí se pueden planificar.En este sentido, indicó que las pólizas de seguros cubrieron el 42% de las pérdidas económicas registradas en este rubro durante el primer semestre, en contraste con el 33% que fue la media durante los últimos 30 años."El sector asegurador tiene un papel importante que desempeñar, trabajando junto con gobiernos, empresas y comunidades para fortalecer la resiliencia, facilitar que más personas y empresas accedan a protección financiera frente a desastres naturales y contribuir a una recuperación más rápida después de eventos catastróficos", declaró Arechaga, según el reporte del diario mexicano La Jornada.

https://noticiaslatam.lat/20260816/ademas-de-la-magnitud-que-otra-causa-hizo-tan-devastador-al-terremoto-en-colombia-1174688968.html

venezuela

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

venezuela, colombia, medioambiente, terremoto, desastres naturales