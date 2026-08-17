"¡Hasta dejarlos hechos polvo!": Trump amenaza atacar a Omán si interfiere en la situación en torno al estrecho de Ormuz
12:11 GMT 17.08.2026 (actualizado: 12:41 GMT 17.08.2026)
© REUTERS Ken CedenoDonald Trump, presidente de Estados Unidos, pronuncia un discurso en el Centro David S. Mack para Entrenamiento e Inteligencia en Garden City, Nueva York, EEUU, el 14 de agosto de 2026
© REUTERS Ken Cedeno
Síguenos en
EEUU atacará a Omán si "se interpone en su camino", indicó el presidente norteamericano, Donald Trump, al comentar las conversaciones entre Mascate y Teherán sobre el control del estrecho de Ormuz. Además, reconoció que Washington mantiene un canal de comunicación con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).
El corresponsal extranjero jefe de Fox News, Trey Yingst, informó de que había hablado por teléfono con el presidente estadounidense y le había preguntado por las negociaciones entre Irán y Omán sobre el estrecho de Ormuz.
"¡Si Omán se interpone en nuestro camino, les vamos a bombardear hasta dejarlos hechos polvo!", citó el periodista a Donald Trump.
Sin embargo, el mandatario estadounidense no especificó en qué circunstancias concretas estaría dispuesto Washington a lanzar ataques. En esa misma conversación, Trump afirmó que Irán debe "izar la bandera blanca de la rendición".
Anteriormente, se informó de que Irán y Omán están celebrando consultas sobre el control conjunto del estrecho de Ormuz. El 9 de agosto, el canciller iraní, Abás Aragchí, aclaró que "las conversaciones con Omán no significan que el estrecho de Ormuz vaya a ser reabierto".
El estrecho de Ormuz se considera una de las rutas comerciales marítimas más importantes del mundo y una ruta clave para el transporte de petróleo. Aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas lo atraviesa.
Multimedia
Conoce los datos clave sobre el estrecho de Ormuz
5 de marzo, 11:46 GMT
El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron el memorando de entendimiento que preveía el fin del conflicto iniciado el 28 de febrero. Sin embargo, desde el 8 de julio, las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo varias series de ataques contra Irán en respuesta a las presuntas acciones del Estado persa contra buques mercantes que atravesaban el estrecho de Ormuz.
Irán, por su parte, respondió con ataques contra bases estadounidenses ubicadas en Oriente Medio. Asimismo, Teherán acusó a Washington de incumplir el memorando, cuyos términos implicaban el cese de las hostilidades.
A su vez, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que el alto el fuego entre las dos partes ya no está en vigor. Últimamente, Washington se abstiene de golpear objetivos en suelo iraní para dar una oportunidad a las negociaciones.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.