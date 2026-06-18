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Trump confirma que ha firmado un memorando de entendimiento con Irán
Trump confirma que ha firmado un memorando de entendimiento con Irán
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"Está firmado, acabo de firmarlo", dijo a medios el presidente de EEUU tras una cena con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles. 18.06.2026, Sputnik Mundo
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El anuncio sobre este memorando se da previo a que este 19 de junio las delegaciones de Washington y Teherán inicien una nueva ronda de negociaciones para tratar de poner fin a la guerra en Irán, que inició el pasado 28 de febrero con la agresión conjunta estadounidense-israelí en contra del país persa. Se trata de un documento de 14 puntos que, según reportes de prensa, habría circulado durante las reuniones de la cumbre del G7 en Francia, pero que también fue publicado por los medios estatales iraníes. De acuerdo con diversos medios estadounidenses, ya se habría enviado una fotografía del memorando firmado a Irán y a los países mediadores.Por su parte, Cancillería de Irán comunicó que, después de la firma del memorando, los dos países tendrán 60 días para negociar un acuerdo definitivo que abarque el programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones estadounidenses.
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Trump confirma que ha firmado un memorando de entendimiento con Irán

00:33 GMT 18.06.2026 (actualizado: 01:34 GMT 18.06.2026)
© AP Photo / Evan VucciEl presidente de EEUU, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca
El presidente de EEUU, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca - Sputnik Mundo, 1920, 18.06.2026
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"Está firmado, acabo de firmarlo", dijo a medios el presidente de EEUU tras una cena con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles.
El anuncio sobre este memorando se da previo a que este 19 de junio las delegaciones de Washington y Teherán inicien una nueva ronda de negociaciones para tratar de poner fin a la guerra en Irán, que inició el pasado 28 de febrero con la agresión conjunta estadounidense-israelí en contra del país persa.

Se trata de un documento de 14 puntos que, según reportes de prensa, habría circulado durante las reuniones de la cumbre del G7 en Francia, pero que también fue publicado por los medios estatales iraníes. De acuerdo con diversos medios estadounidenses, ya se habría enviado una fotografía del memorando firmado a Irán y a los países mediadores.

Por su parte, Cancillería de Irán comunicó que, después de la firma del memorando, los dos países tendrán 60 días para negociar un acuerdo definitivo que abarque el programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones estadounidenses.
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