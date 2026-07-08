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"Ya no quiero tener más trato con ellos": Trump afirma que ya no tiene sentido negociar con Irán
"Ya no quiero tener más trato con ellos": Trump afirma que ya no tiene sentido negociar con Irán
Sputnik Mundo
El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que ya no tiene intención de seguir dialogando con Irán, aunque señaló que está dispuesto a escuchar a sus... 08.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-08T10:31+0000
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Trump aseguró que el alto el fuego con Irán "ya no está vigente".El presidente añadió que podría permitir que los negociadores estadounidenses continúen los contactos, aunque considera que hacerlo carece de sentido. A su juicio, reunirse con representantes de Teherán es "una pérdida de tiempo"."Por lo que entiendo, tratar con ellos es una pérdida de tiempo (...) Pueden seguir hablando, pero creo que están perdiendo el tiempo", señaló.Durante la noche del 8 de julio, las FFAA de Estados Unidos lanzaron una serie de ataques contra Irán. Según las autoridades locales, una persona murió y otras dos resultaron heridas. El Mando Central de EEUU (CENTCOM) aseguró que la operación fue una respuesta a las acciones de Teherán contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán calificó los ataques como una grave violación del memorando de entendimiento entre ambas partes. Posteriormente, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) informó de ataques contra infraestructura estadounidense en Kuwait y Baréin.El 15 de junio, EEUU e Irán confirmaron que habían concluido las negociaciones sobre el memorando de entendimiento que busca poner fin a las hostilidades entre los dos países, luego de más de tres meses de conflicto. En vísperas, este documento de 14 puntos fue firmado por los presidentes de ambos Estados, Donald Trump y Masud Pezeshkián, respectivamente.
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"Ya no quiero tener más trato con ellos": Trump afirma que ya no tiene sentido negociar con Irán
10:31 GMT 08.07.2026 (actualizado: 10:37 GMT 08.07.2026)
El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que ya no tiene intención de seguir dialogando con Irán, aunque señaló que está dispuesto a escuchar a sus negociadores sobre el asunto. Durante la cumbre en Ankara, el mandatario también expresó su descontento con sus socios de la OTAN por la falta de apoyo de la Alianza a Washington frente a Irán.
Trump aseguró que el alto el fuego con Irán "ya no está vigente".
"Es una cuestión muy interesante para mí. Creo que eso ya terminó. No quiero tener nada más que ver con ellos".
Donald Trump
Presidente de Estados Unidos
El presidente añadió que podría permitir que los negociadores estadounidenses continúen los contactos, aunque considera que hacerlo carece de sentido. A su juicio, reunirse con representantes de Teherán es "una pérdida de tiempo".
"Por lo que entiendo, tratar con ellos es una pérdida de tiempo (...) Pueden seguir hablando, pero creo que están perdiendo el tiempo", señaló.
Durante la noche del 8 de julio, las FFAA de Estados Unidos lanzaron una serie de ataques contra Irán
. Según las autoridades locales, una persona murió y otras dos resultaron heridas. El Mando Central de EEUU (CENTCOM) aseguró que la operación fue una respuesta a las acciones de Teherán contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán calificó los ataques como una grave violación del memorando de entendimiento entre ambas partes. Posteriormente, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) informó de ataques contra infraestructura estadounidense en Kuwait y Baréin.
El 15 de junio, EEUU e Irán confirmaron que habían concluido las negociaciones sobre el memorando de entendimiento
que busca poner fin a las hostilidades entre los dos países, luego de más de tres meses de conflicto
. En vísperas, este documento de 14 puntos fue firmado por los presidentes
de ambos Estados, Donald Trump y Masud Pezeshkián, respectivamente.
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