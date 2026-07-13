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Irán repudia el incumplimiento del memorando de entendimiento por parte de EEUU
Irán repudia el incumplimiento del memorando de entendimiento por parte de EEUU
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No fue Teherán quien infringió los términos del memorando de entendimiento suscrito en junio entre Irán y EEUU, el cual preveía el cese de todas las acciones... 13.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-13T14:01+0000
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En medio de los nuevos bombardeos de EEUU contra Irán, el portavoz señaló que la parte estadounidense había mostrado impaciencia al incumplir lo acordado, sin siquiera esperar a que concluyera el plazo de un mes otorgado a Irán, en el marco del memorando, para cumplir con sus obligaciones respecto al estrecho de Ormuz.Al mismo tiempo, Teherán actuó de buena fe desde el principio y se apegó estrictamente a las disposiciones del acuerdo, pero solo mientras Washington las cumpla, aclaró el vocero. En sus palabras, debido a las violaciones por parte estadounidense, Irán tampoco considera necesario cumplir con esa cláusula del tratado.Por otra parte, estas manifestaciones de Teherán no constituyen una amenaza para sus vecinos, ya que el país persa no ha atacado ni tiene intención de atacar a los países de la región, subrayó el diplomático.Asimismo, Baghaei advirtió que cualquier territorio que Washington o Tel Aviv utilicen para agredir a Irán se convertirá en un objetivo legítimo para una respuesta militar. Las naciones de la región, según el portavoz, deben impedir que sus territorios sean utilizados con esos fines, de conformidad con el derecho internacional y los principios de buena vecindad.El 28 de febrero, EEUU e Israel iniciaron una serie de bombardeos contra Irán, a lo que Teherán respondió atacando instalaciones militares y energéticas israelíes y en otros países de la región, además de restringir la navegación en el estrecho de Ormuz.Tras meses de hostilidades y con la participación de mediadores, la noche del 17 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento con el objetivo de allanar el camino para nuevas conversaciones y la resolución del conflicto. Conforme con las cláusulas del documento, la navegación por el estrecho de Ormuz debía ser desbloqueada.Sin embargo, el 8 de julio de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la ruptura del acuerdo con Irán, alegando supuestas violaciones por la parte iraní, y la reanudación de los bombardeos contra esta nación, a lo que el país persa respondió con una serie de ataques de represalia contra instalaciones militares de EEUU en los países de la región. Desde entonces, la escalada continúa.
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Irán repudia el incumplimiento del memorando de entendimiento por parte de EEUU
No fue Teherán quien infringió los términos del memorando de entendimiento suscrito en junio entre Irán y EEUU, el cual preveía el cese de todas las acciones militares, señaló el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baghaei. Ante esta situación, la parte persa se reserva el derecho a una respuesta, agregó.
"Tengan en cuenta que la parte que ha incumplido de manera constante es la estadounidense", recordó Baghaei.
En medio de los nuevos bombardeos de EEUU contra Irán, el portavoz señaló que la parte estadounidense había mostrado impaciencia al incumplir lo acordado
, sin siquiera esperar a que concluyera el plazo de un mes otorgado a Irán, en el marco del memorando, para cumplir con sus obligaciones respecto al estrecho de Ormuz.
Al mismo tiempo, Teherán actuó de buena fe desde el principio y se apegó estrictamente a las disposiciones del acuerdo, pero solo mientras Washington las cumpla, aclaró el vocero. En sus palabras, debido a las violaciones por parte estadounidense, Irán tampoco considera necesario cumplir con esa cláusula del tratado.
Por otra parte, estas manifestaciones de Teherán no constituyen una amenaza para sus vecinos, ya que el país persa no ha atacado ni tiene intención de atacar a los países de la región, subrayó el diplomático.
"Los golpes defensivos iraníes
se dirigen exclusivamente contra las bases, los equipos y los sistemas que EEUU utiliza para atacar a Irán", resaltó.
Asimismo, Baghaei advirtió que cualquier territorio que Washington o Tel Aviv utilicen para agredir a Irán se convertirá en un objetivo legítimo para una respuesta militar. Las naciones de la región, según el portavoz, deben impedir que sus territorios sean utilizados con esos fines, de conformidad con el derecho internacional y los principios de buena vecindad.
El 28 de febrero, EEUU e Israel iniciaron una serie de bombardeos contra Irán
, a lo que Teherán respondió atacando instalaciones militares y energéticas israelíes y en otros países de la región, además de restringir la navegación en el estrecho de Ormuz.
Tras meses de hostilidades y con la participación de mediadores, la noche del 17 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento
con el objetivo de allanar el camino para nuevas conversaciones y la resolución del conflicto. Conforme con las cláusulas del documento, la navegación por el estrecho de Ormuz debía ser desbloqueada.
Sin embargo, el 8 de julio de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la ruptura del acuerdo con Irán
, alegando supuestas violaciones por la parte iraní, y la reanudación de los bombardeos contra esta nación, a lo que el país persa respondió con una serie de ataques de represalia contra instalaciones militares de EEUU en los países de la región. Desde entonces, la escalada continúa
.
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