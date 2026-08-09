https://noticiaslatam.lat/20260809/depende-de-condiciones-iran-comenta-sobre-la-posible-apertura-del-estrecho-de-ormuz-1174602679.html
"Depende de condiciones": Irán comenta sobre la posible apertura del estrecho de Ormuz
"Depende de condiciones": Irán comenta sobre la posible apertura del estrecho de Ormuz
Sputnik Mundo
Irán mantiene negociaciones "sobre el establecimiento de una nueva ruta marítima a través del estrecho de Ormuz", destacó el canciller iraní, Abás Aragchí. Al... 09.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-09T10:27+0000
2026-08-09T10:27+0000
2026-08-09T10:27+0000
internacional
abás aragchí
irán
🛡️ zonas de conflicto
📰 tensión en el estrecho de ormuz
estrecho de ormuz
🌍 oriente medio
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/12/1173124305_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_34a82279a7776fe8b3ad435a75d16486.jpg
En cuanto a las negociaciones con EEUU, indicó que Teherán y Washington no mantienen hoy en día un diálogo directo, pero sí intercambian mensajes a través de mediadores."Algunos países siguen trabajando para allanar el camino hacia la reanudación de las conversaciones. Sin embargo, las negociaciones no podrán reanudarse hasta que EEUU ponga fin a su violación del memorando de entendimiento de Islamabad y tome medidas para reparar las violaciones que ha cometido", subrayó.El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron el memorando de entendimiento que preveía el fin del conflicto iniciado el 28 de febrero. Sin embargo, desde el 8 de julio, las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo varias series de ataques contra Irán en respuesta a las presuntas acciones del Estado persa contra buques mercantes que atravesaban el estrecho de Ormuz.Irán, por su parte, respondió con ataques contra bases estadounidenses ubicadas en Oriente Medio. Asimismo, Teherán acusó a Washington de incumplir el memorando, cuyos términos implicaban el cese de las hostilidades.A su vez, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que el alto el fuego entre las dos partes ya no está en vigor. Últimamente, Washington se abstiene de golpear objetivos en suelo iraní para dar una oportunidad a las negociaciones.
https://noticiaslatam.lat/20260809/revelan-primeras-imagenes-de-mojtaba-jamenei-como-lider-supremo-de-iran--video-1174600761.html
irán
estrecho de ormuz
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/12/1173124305_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_042e59d465c96062e0807908a9843b16.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abás aragchí, irán, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 tensión en el estrecho de ormuz, estrecho de ormuz, 🌍 oriente medio, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán
abás aragchí, irán, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 tensión en el estrecho de ormuz, estrecho de ormuz, 🌍 oriente medio, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán
"Depende de condiciones": Irán comenta sobre la posible apertura del estrecho de Ormuz
Irán mantiene negociaciones "sobre el establecimiento de una nueva ruta marítima a través del estrecho de Ormuz", destacó el canciller iraní, Abás Aragchí. Al mismo tiempo, aclaró que "las conversaciones con Omán no significan que el estrecho de Ormuz vaya a ser reabierto".
"Podría alcanzarse un acuerdo, pero la reapertura del estrecho depende de otras condiciones transmitidas a través de intermediarios", señaló Abás Aragchí a la prensa.
En cuanto a las negociaciones con EEUU, indicó que Teherán y Washington no mantienen hoy en día un diálogo directo, pero sí intercambian mensajes a través de mediadores.
"Algunos países siguen trabajando para allanar el camino hacia la reanudación de las conversaciones. Sin embargo, las negociaciones no podrán reanudarse hasta que EEUU ponga fin a su violación del memorando de entendimiento de Islamabad y tome medidas para reparar las violaciones que ha cometido", subrayó.
El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron el memorando de entendimiento
que preveía el fin del conflicto iniciado el 28 de febrero
. Sin embargo, desde el 8 de julio, las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo varias series de ataques contra Irán
en respuesta a las presuntas acciones del Estado persa contra buques mercantes que atravesaban el estrecho de Ormuz.
Irán, por su parte, respondió con ataques contra bases estadounidenses ubicadas en Oriente Medio. Asimismo, Teherán acusó a Washington de incumplir el memorando
, cuyos términos implicaban el cese de las hostilidades.
A su vez, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que el alto el fuego entre las dos partes ya no está en vigor
. Últimamente, Washington se abstiene de golpear objetivos
en suelo iraní para dar una oportunidad a las negociaciones.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.