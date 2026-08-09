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"Depende de condiciones": Irán comenta sobre la posible apertura del estrecho de Ormuz
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Irán mantiene negociaciones "sobre el establecimiento de una nueva ruta marítima a través del estrecho de Ormuz", destacó el canciller iraní, Abás Aragchí. Al... 09.08.2026, Sputnik Mundo
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En cuanto a las negociaciones con EEUU, indicó que Teherán y Washington no mantienen hoy en día un diálogo directo, pero sí intercambian mensajes a través de mediadores."Algunos países siguen trabajando para allanar el camino hacia la reanudación de las conversaciones. Sin embargo, las negociaciones no podrán reanudarse hasta que EEUU ponga fin a su violación del memorando de entendimiento de Islamabad y tome medidas para reparar las violaciones que ha cometido", subrayó.El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron el memorando de entendimiento que preveía el fin del conflicto iniciado el 28 de febrero. Sin embargo, desde el 8 de julio, las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo varias series de ataques contra Irán en respuesta a las presuntas acciones del Estado persa contra buques mercantes que atravesaban el estrecho de Ormuz.Irán, por su parte, respondió con ataques contra bases estadounidenses ubicadas en Oriente Medio. Asimismo, Teherán acusó a Washington de incumplir el memorando, cuyos términos implicaban el cese de las hostilidades.A su vez, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que el alto el fuego entre las dos partes ya no está en vigor. Últimamente, Washington se abstiene de golpear objetivos en suelo iraní para dar una oportunidad a las negociaciones.
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"Depende de condiciones": Irán comenta sobre la posible apertura del estrecho de Ormuz

10:27 GMT 09.08.2026
© AP Photo / Asghar BesharatiEl sol sale tras los buques cisterna anclados en el estrecho de Ormuz
El sol sale tras los buques cisterna anclados en el estrecho de Ormuz - Sputnik Mundo, 1920, 09.08.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
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Irán mantiene negociaciones "sobre el establecimiento de una nueva ruta marítima a través del estrecho de Ormuz", destacó el canciller iraní, Abás Aragchí. Al mismo tiempo, aclaró que "las conversaciones con Omán no significan que el estrecho de Ormuz vaya a ser reabierto".

"Podría alcanzarse un acuerdo, pero la reapertura del estrecho depende de otras condiciones transmitidas a través de intermediarios", señaló Abás Aragchí a la prensa.

En cuanto a las negociaciones con EEUU, indicó que Teherán y Washington no mantienen hoy en día un diálogo directo, pero sí intercambian mensajes a través de mediadores.
"Algunos países siguen trabajando para allanar el camino hacia la reanudación de las conversaciones. Sin embargo, las negociaciones no podrán reanudarse hasta que EEUU ponga fin a su violación del memorando de entendimiento de Islamabad y tome medidas para reparar las violaciones que ha cometido", subrayó.
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Revelan primeras imágenes de Mojtabá Jameneí como líder supremo de Irán | Video
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El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron el memorando de entendimiento que preveía el fin del conflicto iniciado el 28 de febrero. Sin embargo, desde el 8 de julio, las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo varias series de ataques contra Irán en respuesta a las presuntas acciones del Estado persa contra buques mercantes que atravesaban el estrecho de Ormuz.
Irán, por su parte, respondió con ataques contra bases estadounidenses ubicadas en Oriente Medio. Asimismo, Teherán acusó a Washington de incumplir el memorando, cuyos términos implicaban el cese de las hostilidades.
A su vez, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que el alto el fuego entre las dos partes ya no está en vigor. Últimamente, Washington se abstiene de golpear objetivos en suelo iraní para dar una oportunidad a las negociaciones.
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