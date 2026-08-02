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Trump cancela presunto nuevo ataque contra Irán, pero pone condiciones
Trump cancela presunto nuevo ataque contra Irán, pero pone condiciones
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que frenaría una nueva ofensiva contra el país persa, esto debido a una petición supuestamente hecha por... 02.08.2026, Sputnik Mundo
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El mandatario norteamericano destacó que Israel comparte esta misma postura. "A trabajar todos (...) vamos a lograrlo", subrayó. Teherán y Washington reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que los presidentes de ambos países firmaran un memorándum de entendimiento para poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.
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Trump cancela presunto nuevo ataque contra Irán, pero pone condiciones

02:21 GMT 02.08.2026
© AP Photo / Jacquelyn MartinEl presidente de EEUU, Donald Trump.
El presidente de EEUU, Donald Trump. - Sputnik Mundo, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que frenaría una nueva ofensiva contra el país persa, esto debido a una petición supuestamente hecha por Teherán y otras naciones de Oriente Medio.

"Basándome en esta petición, he aceptado, para el beneficio futuro del mundo e, igualmente, para la supervivencia de un Irán exitoso y próspero, cancelar el ataque, siempre que pueda llegar rápidamente a un acuerdo", escribió en Truth Social.

El mandatario norteamericano destacó que Israel comparte esta misma postura. "A trabajar todos (...) vamos a lograrlo", subrayó.
Teherán y Washington reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que los presidentes de ambos países firmaran un memorándum de entendimiento para poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.
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