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Bolivia busca emitir bonos para reajustar su economía
Bolivia busca emitir bonos para reajustar su economía
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El Gobierno boliviano inició acercamientos con inversionistas y organismos multilaterales para reforzar sus reservas y atender vencimientos de deuda, en un... 06.05.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el medio, las autoridades locales habrían iniciado contactos con inversionistas internacionales para medir el interés en una posible emisión de bonos en dólares, operación para la cual contrató a Deutsche Bank Securities y Santander como coordinadores.El movimiento responde a una necesidad urgente de recursos. Bolivia enfrenta un entorno económico complejo, marcado por la caída de ingresos por exportaciones de gas, menor entrada de divisas y un calendario de pagos exigente. Solo en 2026, el país debe cubrir obligaciones cercanas a los 2.300 millones de dólares.El contexto internacional ofrece ciertas condiciones favorables para este retorno. Los diferenciales de deuda emergente han disminuido y la percepción de riesgo sobre la nación sudamericana ha mejorado, lo que podría facilitar la colocación de bonos en el exterior.Además, agencias calificadoras han mostrado señales positivas. Moody’s elevó recientemente la nota crediticia local y mejoró su perspectiva, apoyada en el cumplimiento de pagos y algunos ajustes económicos implementados por la administración actual.Sin embargo, analistas advierten que el acceso al financiamiento no está garantizado. Los inversionistas estarán atentos a la disciplina fiscal del país y al acercamiento con entes internacionales, cuyo respaldo podría ser determinante para reducir la percepción de riesgo.En este escenario, Bolivia busca no solo aprovechar una ventana de oportunidad, sino responder a una necesidad estructural: reconstruir su acceso a divisas, refinanciar deuda y ganar margen ante una economía que enfrenta presiones externas e internas cada vez más evidentes.
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Bolivia busca emitir bonos para reajustar su economía

06:42 GMT 06.05.2026
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Hombre contando dólares en Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 06.05.2026
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El Gobierno boliviano inició acercamientos con inversionistas y organismos multilaterales para reforzar sus reservas y atender vencimientos de deuda, en un contexto de menor ingreso de divisas, reportó 'Bloomberg'.
De acuerdo con el medio, las autoridades locales habrían iniciado contactos con inversionistas internacionales para medir el interés en una posible emisión de bonos en dólares, operación para la cual contrató a Deutsche Bank Securities y Santander como coordinadores.
El movimiento responde a una necesidad urgente de recursos. Bolivia enfrenta un entorno económico complejo, marcado por la caída de ingresos por exportaciones de gas, menor entrada de divisas y un calendario de pagos exigente. Solo en 2026, el país debe cubrir obligaciones cercanas a los 2.300 millones de dólares.
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El contexto internacional ofrece ciertas condiciones favorables para este retorno. Los diferenciales de deuda emergente han disminuido y la percepción de riesgo sobre la nación sudamericana ha mejorado, lo que podría facilitar la colocación de bonos en el exterior.
Además, agencias calificadoras han mostrado señales positivas. Moody’s elevó recientemente la nota crediticia local y mejoró su perspectiva, apoyada en el cumplimiento de pagos y algunos ajustes económicos implementados por la administración actual.
Sin embargo, analistas advierten que el acceso al financiamiento no está garantizado. Los inversionistas estarán atentos a la disciplina fiscal del país y al acercamiento con entes internacionales, cuyo respaldo podría ser determinante para reducir la percepción de riesgo.
En este escenario, Bolivia busca no solo aprovechar una ventana de oportunidad, sino responder a una necesidad estructural: reconstruir su acceso a divisas, refinanciar deuda y ganar margen ante una economía que enfrenta presiones externas e internas cada vez más evidentes.
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