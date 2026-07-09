https://noticiaslatam.lat/20260709/exito-o-fracaso-este-el-balance-de-la-industria-turistica-mexicana-tras-el-mundial-de-futbol-1174218799.html

¿Éxito o fracaso? Este el balance de la industria turística mexicana tras el Mundial de Fútbol

¿Éxito o fracaso? Este el balance de la industria turística mexicana tras el Mundial de Fútbol

Sputnik Mundo

A pesar de las complicaciones reportadas al inicio de la justa mundialista de la FIFA, México califica como un éxito haber sido sede de la contienda durante... 09.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-09T03:15+0000

2026-07-09T03:15+0000

2026-07-09T03:49+0000

américa latina

méxico

⚽ deportes

clara brugada

ciudad de méxico (cdmx)

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

turismo

confederación patronal de la república mexicana

copa mundial de fútbol de 2026

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/09/1174219037_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_188fd1415090b1bcc27f5846b9b15fd3.jpg

Luego de realizarse el último partido en territorio mexicano el 5 de julio en la Ciudad de México, cuando Inglaterra eliminó a la selección mexicana, las autoridades locales comenzaron a presentar el balance de uno de los eventos turísticos más esperados del año.De acuerdo con información de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, tan solo en la capital mexicana se reportaron ingresos superiores a los 22.000 millones de pesos (1.222 millones de dólares) y se recibieron a más de 1,1 millones de turistas.Organizaciones como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) registraron ingresos menores, ello por 18.000 millones de pesos (1.000 millones de dólares), en la capital mexicana, mientras que en otras sedes como Guadalajara (occidente), los ingresos rondaron entre los 10,5 y los 11,5 millones de pesos (entre los 583 millones y 638 millones de dólares, respectivamente).Las autoridades capitalinas ofrecieron cifras mucho más ambiciosas. Según la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se recibieron más de 3,7 millones de visitantes durante los partidos organizados en el centro del país, lo que dejará una derrama de entre 45.000 y 50.000 millones de pesos (2.500 y 2.777 millones de dólares).Resultado mixto para los restaurantesEn entrevista para Sputnik, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Jack Sourasky, afirmó que el Mundial dejó un "balance mixto" para las industrias restauranteras y de servicios, dado que algunos tuvieron mejores ingresos y ventas que otros, es decir, no fue una derrama económica equitativa.En este sentido, el representante gremial explicó que aquellos lugares que tuvieron la oportunidad de transmitir los partidos, tuvieron más ingresos que aquellos que no. Incluso, señaló que, en la capital mexicana, aquellos lugares aledaños a los Fan Fest organizados por el gobierno local, así como los negocios que existen a lo largo de la céntrica avenida Reforma donde está el Ángel de la Independencia, se vieron afectados porque tuvieron que cerrar."Sería completamente incorrecto decir que fue un fracaso. Hubo sectores y establecimientos que fueron muy beneficiados. Pero la derrama económica no siempre es igual y no alcanzó a toda la industria de manera homogénea", comentó SouraskyTras realizar una encuesta entre sus más de 64.000 afiliados, la Canirac reportó que el 60% de los restaurantes reportó ventas iguales o menores que en el mismo periodo del año anterior, mientras que 70% no obtuvo mayores ventas.Lugares como cantinas y bares sí reportaron un incremento del 80% y 55%, respectivamente, de sus ventas, pero el 65% de los restaurantes no reportó un aumento considerable de turistas extranjeros."La oportunidad de que México se ponga en el panorama internacional apenas comienza. Considero que tenemos un dato muy interesante: en este mes, ha habido 3,5 veces más búsquedas de México que en el pasado. Quiere decir que [la nación latinoamericana] va a ser y va a llegar a ser uno de los destinos turísticos por excelencia a nivel mundial", auguró el presidente de la Canirac.Un detonador turísticoSobre los resultados económicos que dejó la Copa Mundial de la FIFA en México, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México), Octavio de la Torre, comentó en conversación con Sputnik que aún no es posible dar una cifra real de la derrama económica generada porque, aun cuando ya no habrá partidos en el país, los turistas todavía están visitando distintos lugares del territorio mexicano.En este sentido, el líder gremial confía en que las cifras finales superarán las que han brindado las autoridades hasta el momento."Hoy en día sí tenemos un estimado de derrama económica que va a entre los 45.000 y 50.000 millones de pesos (2.500 y 2.777 millones de dólares) al corte de esta semana, pero es una [cifra] que va a seguir generando hasta en tanto termine la justa mundialista. Lo que hay que tener en cuenta es si, comparativamente, las fechas de ocupación fueron superiores o iguales a las del año anterior", aseveró De la Torre.El presidente de la Concanaco Servytur México señaló que esperan que la justa mundialista se haya vuelto una muestra de lo que ofrece el país latinoamericano y esto se manifieste en un flujo mayor de turistas a lo largo del año. Es decir, la inversión "era generar la expectativa para que el turista regresara o te recomendara para regresar"."Lo que percibimos también durante el Mundial es que gran parte de los turistas no se estaban desplazando a zonas de sol y de playa, sino que estaban queriendo llevar a cabo estaba más en entidades federativas del interior de la República que no tenían acceso a playa o, si tenían, el objetivo no era nada más estar [ahí]", destaca el representante gremialEn este sentido, De la Torre puntualizó que, aún cuando hubo un inicio ríspido por las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, la organización de la Copa del Mundo fue un éxito, que permitió dar una buena imagen del territorio mexicano en el exterior."No hay visitantes que no tengan expresiones de alegría, de gozo, de, incluso, decir que es el mejor Mundial que han vivido en sus vidas. Eso es una tendencia y una constante en los visitantes. Nos ayuda a que el mensaje que se lleven por parte de México es otro distinto al que luego aparece en las noticias", concluyó.

https://noticiaslatam.lat/20260704/festejos-por-los-triunfos-de-mexico-en-el-mundial-han-sido-una-valvula-de-escape-para-la-poblacion-1174158893.html

https://noticiaslatam.lat/20260625/el-legado-de-mexico-en-este-mundial-va-a-ser-para-el-resto-de-la-historia-secretaria-de-turismo-1174034481.html

méxico

ciudad de méxico (cdmx)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Mariano Yberry https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Mariano Yberry https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Mariano Yberry https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

méxico, ⚽ deportes, clara brugada, ciudad de méxico (cdmx), 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis, turismo, confederación patronal de la república mexicana, copa mundial de fútbol de 2026