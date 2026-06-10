https://noticiaslatam.lat/20260610/nuevo-leon-ha-invertido-muchisimo-para-el-mundial-de-futbol-dice-funcionaria-mexicana-1173836387.html

Nuevo León ha "invertido muchísimo" para el Mundial de Fútbol, dice funcionaria mexicana | Video

Nuevo León ha "invertido muchísimo" para el Mundial de Fútbol, dice funcionaria mexicana | Video

Sputnik Mundo

México está listo para albergar junto con EEUU y Canadá la Copa del Mundo 2026, y sin duda Nuevo León es uno de los estados que más expectativas genera entre... 10.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-10T23:18+0000

2026-06-10T23:18+0000

2026-06-11T00:13+0000

américa latina

méxico

nuevo león

sociedad

copa mundial de fútbol de 2026

fifa

💬 entrevistas

eeuu

⚽ deportes

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0a/1173838512_0:40:1024:616_1920x0_80_0_0_f53e653031baf9001264eda154d539a4.jpg

La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son las ciudades que ofrece el país latinoamericano para albergar algunos de los primeros partidos de la gran fiesta del fútbol internacional, por la cual México espera recibir unos 5,5 millones de turistas, según cifras del Gobierno federal. Muchos de estos visitantes han elegido a Nuevo León como uno de sus destinos. Y no es para menos. La ubicación geográfica de la entidad permite que haya cercanía con partidos que se llevarán a cabo en EEUU y, además, el estado cuenta con una gran variedad de ecosistemas naturales y reservas ecológicas montañosas para que los turistas realicen actividades de aventura y ecoturismo. Con ello, se cumple el objetivo de las autoridades locales y nacionales mexicanas de que el Mundial sea un detonante de la actividad económica y que la derrama de recursos por el evento deportivo también llegue a otras áreas. Se trata de un complejo de gran envergadura que busca la recuperación de espacios a través de un enfoque ambiental y de infraestructura urbana, para el cual el gobierno local invirtió más de 2.000 millones de pesos (más de 115 millones de dólares). Aunque la Selección Mexicana no disputará ningún partido en Nuevo León, el Estadio Monterrey —uno de los más modernos y tecnológicos de México junto con el de Guadalajara— albergará cuatro partidos del torneo, tres de la fase de grupos y uno de dieciseisavos de final. En medio de las fuertes críticas de la sociedad mexicana y de buena parte de la opinión pública por los precios excesivos de las entradas para los partidos en todo el certamen, la funcionaria mexicana asegura que, en Nuevo León, se intentó que la experiencia mundialista fuera "inclusiva" a través de todas las actividades alternas a los juegos, como conciertos, festivales, experiencias gastronómicas, tours de ecoturismo y más. Martínez, de hecho, sostiene que Monterrey tendrá "el mejor fan fest" de las 16 ciudades sedes del Mundial.El Gobierno federal se había comprometido a destinar entre 1.500 y 2.000 millones de pesos (entre 86 y 115 millones de dólares) a Nuevo León para la construcción de dos líneas del Metro y obras de infraestructura en toda la ciudad de Monterrey. Según reportes de medios locales basados en cifras oficiales y transparencia, todo el estado ha invertido unos 30.000 millones de pesos () en obras proyectadas para la Copa del Mundo.

https://noticiaslatam.lat/20260411/la-ciudad-de-mexico-se-prepara-para-el-mundial-entre-obras-apresuradas-y-no-tan-populares--1172952060.html

méxico

nuevo león

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Eduardo Bautista

Eduardo Bautista

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista

méxico, nuevo león, sociedad, copa mundial de fútbol de 2026, fifa, 💬 entrevistas, eeuu, ⚽ deportes