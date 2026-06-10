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Nuevo León ha "invertido muchísimo" para el Mundial de Fútbol, dice funcionaria mexicana | Video
Nuevo León ha "invertido muchísimo" para el Mundial de Fútbol, dice funcionaria mexicana | Video
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México está listo para albergar junto con EEUU y Canadá la Copa del Mundo 2026, y sin duda Nuevo León es uno de los estados que más expectativas genera entre... 10.06.2026, Sputnik Mundo
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La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son las ciudades que ofrece el país latinoamericano para albergar algunos de los primeros partidos de la gran fiesta del fútbol internacional, por la cual México espera recibir unos 5,5 millones de turistas, según cifras del Gobierno federal. Muchos de estos visitantes han elegido a Nuevo León como uno de sus destinos. Y no es para menos. La ubicación geográfica de la entidad permite que haya cercanía con partidos que se llevarán a cabo en EEUU y, además, el estado cuenta con una gran variedad de ecosistemas naturales y reservas ecológicas montañosas para que los turistas realicen actividades de aventura y ecoturismo. Con ello, se cumple el objetivo de las autoridades locales y nacionales mexicanas de que el Mundial sea un detonante de la actividad económica y que la derrama de recursos por el evento deportivo también llegue a otras áreas. Se trata de un complejo de gran envergadura que busca la recuperación de espacios a través de un enfoque ambiental y de infraestructura urbana, para el cual el gobierno local invirtió más de 2.000 millones de pesos (más de 115 millones de dólares). Aunque la Selección Mexicana no disputará ningún partido en Nuevo León, el Estadio Monterrey —uno de los más modernos y tecnológicos de México junto con el de Guadalajara— albergará cuatro partidos del torneo, tres de la fase de grupos y uno de dieciseisavos de final. En medio de las fuertes críticas de la sociedad mexicana y de buena parte de la opinión pública por los precios excesivos de las entradas para los partidos en todo el certamen, la funcionaria mexicana asegura que, en Nuevo León, se intentó que la experiencia mundialista fuera "inclusiva" a través de todas las actividades alternas a los juegos, como conciertos, festivales, experiencias gastronómicas, tours de ecoturismo y más. Martínez, de hecho, sostiene que Monterrey tendrá "el mejor fan fest" de las 16 ciudades sedes del Mundial.El Gobierno federal se había comprometido a destinar entre 1.500 y 2.000 millones de pesos (entre 86 y 115 millones de dólares) a Nuevo León para la construcción de dos líneas del Metro y obras de infraestructura en toda la ciudad de Monterrey. Según reportes de medios locales basados en cifras oficiales y transparencia, todo el estado ha invertido unos 30.000 millones de pesos () en obras proyectadas para la Copa del Mundo.
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Nuevo León ha "invertido muchísimo" para el Mundial de Fútbol, dice funcionaria mexicana | Video

23:18 GMT 10.06.2026 (actualizado: 00:13 GMT 11.06.2026)
© AP Photo / Carlos JassoLa ciudad de Monterrey, en Nuevo León.
La ciudad de Monterrey, en Nuevo León. - Sputnik Mundo, 1920, 10.06.2026
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México está listo para albergar junto con EEUU y Canadá la Copa del Mundo 2026, y sin duda Nuevo León es uno de los estados que más expectativas genera entre turistas nacionales e internacionales no sólo por la gran infraestructura con que cuenta la ciudad de Monterrey, sino por todas las riquezas naturales de este estado fronterizo con EEUU.
La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son las ciudades que ofrece el país latinoamericano para albergar algunos de los primeros partidos de la gran fiesta del fútbol internacional, por la cual México espera recibir unos 5,5 millones de turistas, según cifras del Gobierno federal.
Muchos de estos visitantes han elegido a Nuevo León como uno de sus destinos. Y no es para menos. La ubicación geográfica de la entidad permite que haya cercanía con partidos que se llevarán a cabo en EEUU y, además, el estado cuenta con una gran variedad de ecosistemas naturales y reservas ecológicas montañosas para que los turistas realicen actividades de aventura y ecoturismo. Con ello, se cumple el objetivo de las autoridades locales y nacionales mexicanas de que el Mundial sea un detonante de la actividad económica y que la derrama de recursos por el evento deportivo también llegue a otras áreas.

"El estado ha invertido muchísimo en tener lista la sede [para la Copa del Mundo]. Se contruyó un Parque del Agua, que es donde vamos a tener concentradas a todas las aficiones que nos visiten [de otras partes del mundo]", dice en entrevista exclusiva con Sputnik Maricarmen Martínez, titular de la Secretaría de Turismo de Nuevo León, acerca del reciente megaproyecto ecológico y urbano de 80 hectáreas de la ciudad de Monterrey.

Se trata de un complejo de gran envergadura que busca la recuperación de espacios a través de un enfoque ambiental y de infraestructura urbana, para el cual el gobierno local invirtió más de 2.000 millones de pesos (más de 115 millones de dólares).
La afición mexicana en el Zócalo de la Ciudad de México - Sputnik Mundo, 1920, 11.04.2026
América Latina
La Ciudad de México se prepara para el Mundial entre obras apresuradas y no tan populares
11 de abril, 20:00 GMT
Aunque la Selección Mexicana no disputará ningún partido en Nuevo León, el Estadio Monterrey —uno de los más modernos y tecnológicos de México junto con el de Guadalajara— albergará cuatro partidos del torneo, tres de la fase de grupos y uno de dieciseisavos de final.
Suecia vs. Túnez (14 de junio)
Túnez vs. Japón (20 de junio)
Sudáfrica vs. Corea del Sur (24 de junio)
1° del Grupo F vs. 2° del Grupo C (29 de junio)
En medio de las fuertes críticas de la sociedad mexicana y de buena parte de la opinión pública por los precios excesivos de las entradas para los partidos en todo el certamen, la funcionaria mexicana asegura que, en Nuevo León, se intentó que la experiencia mundialista fuera "inclusiva" a través de todas las actividades alternas a los juegos, como conciertos, festivales, experiencias gastronómicas, tours de ecoturismo y más. Martínez, de hecho, sostiene que Monterrey tendrá "el mejor fan fest" de las 16 ciudades sedes del Mundial.
El Gobierno federal se había comprometido a destinar entre 1.500 y 2.000 millones de pesos (entre 86 y 115 millones de dólares) a Nuevo León para la construcción de dos líneas del Metro y obras de infraestructura en toda la ciudad de Monterrey. Según reportes de medios locales basados en cifras oficiales y transparencia, todo el estado ha invertido unos 30.000 millones de pesos () en obras proyectadas para la Copa del Mundo.
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